Bí mật công nghệ của hàng trăm "ông lớn" Việt Nam, Mỹ, Đức, Nhật... đổ về Hà Nội chiều nay

Ngày 12/11/2025 – Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, tạo nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức. Với chủ đề "Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm", triển lãm diễn ra trên quy mô gần 80.000 m2 tại Nhà triển lãm Kim Quy, thu hút hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…; cùng sự tham gia của các lãnh đạo ngành, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam phát biểu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Trên không gian rộng lớn của VEC, lần đầu tiên, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có. Các gian trưng bày của doanh nghiệp đều được quy hoạch trực quan để phác họa rõ nét dấu ấn tiến bộ và năng lực sáng tạo quốc gia.

Ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết: " Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ ".

Tại đây, hàng trăm doanh nghiệp sẽ trình diễn trực tiếp các dây chuyền sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh, hệ thống máy công cụ tích hợp AI – IoT – Big Data, thể hiện năng lực công nghệ trong kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá. VinFast cũng sẽ tham gia trưng bày các dòng sản phẩm của thương hiệu.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1, là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.

Một số hình ảnh đáng chú ý tại Triển lãm:

Triển lãm quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam 2025 tọa lạc tại Sảnh H1, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu.

Gian hàng Vinfast.

Sảnh H2 và H3 diễn ra Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF với thành tựu hơn 30 năm lịch sử trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo - công nghiệp phụ trợ, ngũ kim - điểm nhấn là ngành công nghiệp hạ tầng đường sắt Việt Nam.

Sảnh trung tâm là Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam - triển lãm công nghiệp F&B với công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị pha chế tự động.

Điểm nhấn ở sảnh H4 là Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam VNDA Expo, nơi quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và phụ kiện công trình.

Sảnh H7 và H8 là không gian của VietBuild - Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hàng công nghiệp, vận tải, thiết bị chiếu sáng, trang trí nội ngoại thất.