Thần tốc: Vingroup sắp khởi công siêu dự án 18 tỷ USD lớn nhất lịch sử tập đoàn

Thông tin từ Báo Quảng Ninh cho hay, vào ngày 11/11/2025, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Dự án có quy mô diện tích thực hiện lên tới 4.100ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000ha) và phường Hà An (trên 3.100ha).

Tính đến thời điểm kiểm tra, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, khu vực phường Tuần Châu đã hoàn thành GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với khu vực phường Hà An, công tác GPMB đã đạt 81% (tương đương hơn 2.573ha) và đang được chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường cho phần diện tích còn lại.

Trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup đang tích cực triển khai san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đầu tiên.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Tuân Châu.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và phường Hà An phải hoàn thiện dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành thủ tục bàn giao đất trên thực địa.

Mục tiêu kép được đặt ra là phải đảm bảo mọi điều kiện để Dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Vingroup rót 18 tỷ USD vào dự án Hạ Long Xanh

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và GPMB, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) cũng đã có quyết định điều chỉnh thông tin dự án, đưa Hạ Long Xanh trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử tập đoàn.

Theo điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng mạnh lên 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD.

Vingroup dự kiến huy động 85% vốn từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác, với 15% là vốn góp của nhà đầu tư.

Khi hoàn thành, Khu đô thị Hạ Long Xanh dự kiến cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến đạt hơn 244.000 người.

Phối cảnh 1 khu tại dự án Hạ Long Xanh của Vingroup.

Trước Hạ Long Xanh, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Ninh như khu đô thị Vinhomes Golden Avenue 116 ha ở Móng Cái, hai cụm công nghiệp gần 143 ha tại phường Hải Hòa, cùng công viên công cộng 35 ha ở Tuần Châu và "công viên rừng" khoảng 650 ha tại khu vực Hà Khẩu – Đại Yên. Những dự án này đang hình thành hệ sinh thái bất động sản, công nghiệp và du lịch quy mô lớn của tập đoàn tại tỉnh.﻿

Sự quyết liệt trong chỉ đạo của chính quyền địa phương kết hợp với nguồn vốn khổng lồ và kinh nghiệm của chủ đầu tư Vingroup hứa hẹn sẽ đưa Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh trở thành một điểm nhấn đô thị hiện đại, một cực tăng trưởng mới, tạo nên diện mạo đột phá cho Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển tới.