HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ tháng này, ngân hàng có quy định mới, tài khoản sẽ tự động trừ tiền từ 16.500 đồng trong trường hợp sau

Thu Thuỷ (TH)
|

Kể từ tháng 10/2026, hai ngân hàng thực hiện thu phí dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng 09/2026 theo chính sách thu phí mới

Từ tháng 9, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) áp dụng cách thu phí mới đối với thông báo biến động số dư SMS Banking.

Cụ thể, từ ngày 01/9/2026, VietinBank điều chỉnh mức phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS.

Đối với khách hàng phát sinh từ 14 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở xuống, mức phí dịch vụ là 16.500 VND/tháng (đã bao gồm VAT).

Đối với khách hàng phát sinh từ 15 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở lên, VietinBank giữ nguyên chính sách hiện hành, áp dụng mức phí 880 VND/SMS (đã bao gồm VAT) theo số lượng tin nhắn SMS thực tế phát sinh trong kỳ.

VietinBank cũng lưu ý, chu kỳ tính phí và thời điểm thu phí dịch vụ không thay đổi. Chu kỳ tính phí được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng và phí dịch vụ được thu trong tuần đầu tiên của tháng kế tiếp chu kỳ tính phí. Mức phí mới sẽ được áp dụng trong đợt thu phí từ tuần đầu tháng 10/2026.

Vietbank cũng cho biết, kể từ tháng 10/2026, ngân hàng thực hiện thu phí dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng 09/2026 theo chính sách thu phí mới.

Khách hàng nhận từ 0-20 tin nhắn SMS trong tháng trước sẽ chịu phí 15.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao, chưa bao gồm VAT, tức 16.500 đồng đã bao gồm VAT.

Với khách hàng nhận trên 20 tin nhắn trong tháng trước, phí được tính ở mức 15.000 đồng/tháng, cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt quá 20 tin. Mức phí tối đa là 200.000 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT.

TIN LIÊN QUAN

Chẳng hạn, nếu khách hàng nhận 258 tin nhắn trong tháng 9/2026, phí dịch vụ tháng 10 theo công thức sẽ là 15.000 đồng + (238 × 800 đồng), tương đương 205.400 đồng. Tuy nhiên, do áp dụng mức trần, số phí thực tế phải trả là 200.000 đồng, chưa gồm VAT.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh phí được thực hiện trong bối cảnh các nhà mạng viễn thông điều chỉnh phí dịch vụ SMS ngân hàng và theo thông lệ thị trường. Để hạn chế chi phí, ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua tính năng OTT trên ứng dụng.

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027
Tags

VietinBank

Vietbank

SMS banking

phí dịch vụ

OTT

ngân hàng

trừ tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại