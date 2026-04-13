Theo Nikkei, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi chiến lược điện khí hóa thay đổi đột ngột. Hệ quả trực tiếp là hãng phải đối mặt với các khoản lỗ khổng lồ và danh mục sản phẩm nghèo nàn tại thị trường trọng điểm Bắc Mỹ, dẫn đến những lo ngại về khả năng chi trả cổ tức cho nhà đầu tư.

Do việc dừng phát triển một số dự án xe điện, Honda gần như không có mẫu xe chiến lược nào mới để giới thiệu tại Bắc Mỹ trong năm 2026.

Chuyên gia Koji Endo từ SBI Securities nhận định phải đợi đến năm 2027, khi mẫu SUV CR-V phiên bản mới ra mắt, hãng mới có thể tìm lại sức hút.

Trước đó, sự tập trung quá mức vào xe điện đã làm suy yếu năng lực phát triển dòng xe xăng truyền thống do nguồn lực nhân sự bị điều chuyển chồng chéo.

"So với trước đây, khả năng phát triển xe chạy bằng xăng và tốc độ phát triển của hãng có thể đã giảm sút," ông Seiji Sugiura, chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm tình báo Tokai Tokyo cho biết.﻿

Honda đã tuyên bố dừng phát triển các mẫu xe điện mới.

Hiệu quả nghiên cứu và phát triển (R&D) của Honda hiện ở mức thấp so với các đối thủ đồng hương. Chỉ số hiệu quả R&D của hãng trong 5 năm qua chỉ đạt 1,3, kém xa mức 3,4 của Toyota và 2,6 của Suzuki.

Điều này cho thấy Honda chậm trễ trong việc tối ưu hóa chi phí bằng cách sử dụng linh kiện dùng chung, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Việc giảm số lượng xe mới ra mắt cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Cox Automotive (Mỹ), áp lực cạnh tranh buộc Honda phải tăng mức ưu đãi bán hàng lên trung bình 2.721 USD mỗi xe vào tháng 2, cao hơn 60% so với Toyota.

Việc duy trì doanh số bằng cách giảm giá trong bối cảnh các mẫu xe hiện tại đang ở cuối vòng đời sản xuất khiến tình hình tài chính thêm trầm trọng.

Dự kiến, Honda ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất khoảng 690 tỷ yên (4.34 tỷ USD) trong năm tài chính này, đánh dấu lần thua lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết.

Tương lai còn ảm đạm hơn khi các khoản lỗ liên quan đến việc ngừng sản xuất xe điện hàng loạt có thể lên tới 2,5 nghìn tỷ yên (15.75 tỷ USD) vào năm tài chính kết thúc tháng 3/2027.

Hiệu quả R&D tại các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản.

Dù Giám đốc Eiji Fujimura khẳng định, công ty sẽ trả cổ tức dựa trên tỷ lệ cổ tức trên vốn chủ sở hữu là 3%. Đồng thời hãng sẽ nỗ lực duy trì mức cổ tức 70 yên/cổ phiếu (tăng từ 68 yên/cổ phiếu năm trước), nhưng thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi. Việc liên doanh với Sony hủy bỏ mẫu xe điện Afeela 1 càng làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư.

Giá cổ phiếu Honda hiện dao động quanh mức 1.200 yên và có nguy cơ thủng mốc 1.000 yên nếu kế hoạch cắt giảm cổ tức được thực thi. Để cứu vãn tình hình, hãng đang tái cấu trúc bằng cách tách bộ phận phát triển xe bốn bánh sang công ty con nhằm thúc đẩy sự sáng tạo độc lập.

Tuy nhiên, các nỗ lực hợp tác với Nissan tại Bắc Mỹ vẫn đang tiến triển chậm chạp, khiến lộ trình phục hồi của Honda trở nên mờ mịt.