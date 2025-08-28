Trong quan niệm phong thủy, Rằm tháng 7 Âm lịch không chỉ là ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà còn đánh dấu sự chuyển dịch năng lượng giữa nửa năm cũ và nửa năm mới. Đây là thời điểm cát tinh - hung tinh giao thoa, mở ra những cơ hội đột phá cho một số con giáp.

Sau kỳ Rằm này, có 3 tuổi bước vào giai đoạn vượng vận toàn diện: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bừng nở và chuyện tình cảm cũng như hoa nở giữa mùa thu. Họ không chỉ được quý nhân soi đường, mà còn được Thần Tài ban phúc, hứa hẹn những tháng ngày vinh quang song hành cùng hạnh phúc lứa đôi.

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn dĩ chăm chỉ, kiên định, không ngại gian khó. Thời gian trước, họ đã có phần chậm nhịp so với các con giáp khác, nhưng sau Rằm tháng 7 Âm lịch, vận trình của tuổi Sửu sẽ bứt phá mạnh mẽ.

Theo phong thủy, ngôi sao chiếu mệnh giúp tuổi Sửu đón nhận nguồn năng lượng thịnh vượng. Công việc tưởng chừng bế tắc bất ngờ tìm được hướng giải quyết. Những dự án lâu nay bị trì hoãn sẽ có bước tiến mới, giúp bản mệnh khẳng định vị thế. Người làm kinh doanh đặc biệt gặp may, dễ ký được hợp đồng lớn hoặc mở rộng được thị trường.

Tài lộc của tuổi Sửu cũng tăng trưởng rõ rệt. Các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh, mang lại cảm giác an tâm sau chuỗi ngày chật vật. Không những thế, họ còn được quý nhân nâng đỡ, chỉ dẫn cách quản lý tài chính thông minh, tránh lãng phí.

Trong tình cảm, tuổi Sửu vốn kiệm lời nhưng chân thành. Sau Rằm tháng 7, họ trở nên dịu dàng, biết mở lòng nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhân duyên phù hợp qua các mối quan hệ xã giao hoặc qua bạn bè giới thiệu. Người đã có đôi lại càng thêm gắn kết, tình cảm ấm nồng như ngọn lửa bùng lên trong tiết thu mát lành.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Sửu nên đặt một chậu cây kim tiền hoặc thạch anh vàng trong phòng khách để kích hoạt năng lượng tài lộc. Khi đeo thêm trang sức màu nâu đất hoặc vàng ánh kim, họ càng dễ thu hút quý nhân và giữ vững vận may.

2. Tuổi Ngọ

Nếu như nửa đầu năm, tuổi Ngọ gặp nhiều chông chênh thì sau Rằm tháng 7 Âm lịch, họ sẽ bước vào thời kỳ rực rỡ. Bản mệnh được sao Thiên Hỷ chiếu mệnh, mang đến niềm vui bất ngờ cả trong công việc lẫn tình cảm.

Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ vốn dĩ nhanh nhẹn, sáng tạo. Thời điểm này, họ dễ dàng nắm bắt cơ hội, thể hiện tài năng và khẳng định bản thân. Người làm việc trong môi trường nghệ thuật, truyền thông, kinh doanh hay công nghệ đều có cơ hội tỏa sáng, ghi dấu ấn. Không ít người còn được cấp trên trọng dụng, trao cơ hội thăng chức hoặc giao phó những nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc của tuổi Ngọ cũng bừng nở. Thần Tài mang đến vận may về tiền bạc, giúp họ dễ dàng thu về những khoản thu nhập ngoài dự kiến. Một số khoản nợ cũ được hoàn trả, hoặc những dự án hợp tác bất ngờ sinh lợi, khiến túi tiền của tuổi Ngọ dần đầy lên.

Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Ngọ bước vào giai đoạn ngọt ngào. Người độc thân sẽ gặp được nhân duyên tâm đầu ý hợp trong những buổi tụ họp hoặc chuyến đi xa. Người đang yêu có thể tính chuyện lâu dài, thậm chí bàn tính hôn nhân. Với những ai đã kết hôn, tình cảm vợ chồng được hâm nóng, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Ngọ có thể treo tranh ngựa hoặc mang theo đá thạch anh hồng để vừa thu hút năng lượng tình yêu, vừa giữ sự may mắn trong công việc. Ngoài ra, việc giữ cho ngôi nhà sáng sủa, nhiều ánh sáng tự nhiên cũng giúp bản mệnh củng cố vận khí.

3. Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu được xem là biểu tượng của sự khéo léo, chăm chỉ và luôn biết làm mới bản thân. Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn “nở hoa”, khi tình duyên, sự nghiệp và tài lộc cùng đồng hành thăng tiến.

Công việc của tuổi Dậu khởi sắc rõ rệt. Những nỗ lực bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương dễ nhận thưởng, tăng lương hoặc được giao thêm nhiệm vụ quan trọng. Người kinh doanh buôn bán thì gặp được khách hàng lớn, đối tác uy tín.

Về tài lộc, tuổi Dậu đón nhận nhiều cơ hội mở rộng nguồn thu. Khoản tiền từ công việc chính đã ổn định, lại có thêm thu nhập phụ từ đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Nhờ sự nhạy bén trong tài chính, họ dễ dàng tích lũy được khoản tiền đáng kể.

Điểm nhấn lớn nhất của tuổi Dậu chính là chuyện tình cảm. Người độc thân trở nên cuốn hút hơn, dễ gây ấn tượng với người khác phái nhờ sự duyên dáng và tinh thần tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để mở lòng và đón nhận mối nhân duyên mới. Người có đôi thì tình cảm mặn nồng, thấu hiểu, dễ tính chuyện gắn bó lâu dài.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Dậu nên đặt một bình hoa tươi ở phòng khách hoặc bàn làm việc, vừa tạo sinh khí tốt, vừa kích hoạt đào hoa vận.

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, năng lượng vũ trụ mở ra cánh cửa mới cho nhiều con giáp. Trong đó, tuổi Sửu, Ngọ và Dậu là ba bản mệnh may mắn nhất, được Thần Tài ưu ái ban phúc. Họ không chỉ gặt hái thành công trong công việc và tài chính, mà còn tìm thấy sự viên mãn trong tình cảm.

Dẫu vậy, phong thủy luôn nhắc nhở rằng: Vận may chỉ là nền tảng, con người vẫn cần nỗ lực, biết nắm bắt cơ hội và trân trọng những gì đang có. Khi ấy, sự thịnh vượng và hạnh phúc sẽ bền vững, vinh quang mới thật sự song hành cùng tình duyên thắm sắc.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)