Mới đây, một người đàn ông Malaysia đã có vợ con đã bị bắt quả tang khi đang qua đêm tại nhà của một bà mẹ đơn thân. Vụ việc đã khiến cho dư luận nước này hết sức bất bình. Một số netizen thì cho rằng cặp đôi đã gặp quả báo rất nhanh và nhận được cái kết xứng đáng cho hành vi thiếu đứng đắn của mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra tại thành phố Johor Bahru, bang Johor của Malaysia. Tối hôm đó, một người phụ nữ là mẹ đơn thân ngoài 30 tuổi đã cho các con đi ngủ sớm với lý do để tránh bị giáo viên mắng.

Các viên chức của Sở Tôn giáo bang Johor đã xuất hiện tại nhà của bà mẹ đơn thân.

Tuy nhiên, có lẽ lý do thật sự không phải chỉ đơn giản như vậy. Vì khi màn đêm buông xuống, người phụ nữ đã ra tín hiệu và một người đàn ông khoảng 40 tuổi được cho là đã để xe máy ở bên đường, sau đó đi vào nhà của cô.

Điều không ngờ nhất đã xảy ra khi sự việc bị hàng xóm của người phụ nữ phát hiện và báo cho các viên chức của Sở Tôn giáo bang Johor (JAINJ) - những người có nhiệm vụ bắt giữ những người vì tội “Khalwat”. Đây là một thuật ngữ có nghĩa là việc ở một mình với một người khác giới không có quan hệ họ hàng với mình trong một không gian kín hoặc vắng vẻ.

Người đàn ông chống chế rằng anh ta chỉ đi nhờ nhà vệ sinh của nữ đồng nghiệp.

Vì thế, vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng, khi tất cả đều đang ngủ say, kể cả các con của người phụ nữ thì những tiếng gõ cửa vang lên. Cặp đôi này bị bắt quả tang tại nhà của bà mẹ đơn thân.

Khi bị chất vấn, người đàn ông đã viện cớ rằng anh ta chỉ muốn đưa người phụ nữ về nhà và muốn sử dụng nhờ nhà vệ sinh tại nhà cô. Tất nhiên, cách giải thích này không qua mặt được các viên chức của Sở Tôn giáo bang Johor. Theo bài đăng, vợ con của người đàn ông đang sống ở một bang khác và chẳng hề biết đến hành vi thiếu đứng đắn của người chồng, người cha của họ.

"Anh ta chỉ về nhà một lần mỗi tháng để giải quyết việc nhà. Rõ ràng là anh ta không hề cô đơn vì ở một bang khác, anh ta đã có một bà mẹ đơn thân kém anh ta 10 tuổi để bầu bạn", trích bài đăng đầy sự châm biếm về vụ việc của Sở Tôn giáo bang Johor.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)