Sau 13 năm chung sống với vợ, một người đàn ông tại Trung Quốc đã vô cùng đau khổ khi phát hiện ra không những bản thân bị phản bội trắng trợn mà 3 đứa con của họ cũng không phải là con ruột của anh.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, anh Chu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết anh đã lập gia đình được 13 năm và có 3 đứa con với vợ - người phụ nữ mà anh rất mực yêu thương.

Tuy nhiên, trong một lần người chú thứ 2 của anh đến thăm nhà, giữa họ đã nảy sinh mối bất hòa và khiến anh nghi ngờ. Hơn nữa, sau đó, người hàng xóm bỗng dưng hỏi anh Chu rằng: "Anh không thấy con gái lớn của anh trông giống hệt chú ruột anh sao?"

Anh Chu sững sờ trước câu hỏi của người hàng xóm nên đã cho các con đi xét nghiệm ADN.

Anh Chu, sững sờ trước câu hỏi bất ngờ khiến anh lạnh sống lưng, và anh bắt đầu quan sát các con mình kỹ hơn. Kết quả là người đàn ông sợ hãi nhận ra rằng các con của anh trông giống hệt chú của anh. Không thể bình tĩnh trước tình huống này, anh Chu đã bí mật đưa các con đi xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận rằng tất cả các con gái của anh Chu không phải là con ruột của anh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 cô con gái đều không phải con của anh Chu.

Hóa ra, trong suốt những năm tháng anh Chu đi làm việc xa nhà để chu cấp cho gia đình, vợ của anh đã qua lại với chú ruột của anh. Dù vắng nhà, anh Chu luôn đảm bảo gia đình được no đủ bằng cách chuyển tiền thường xuyên cho vợ. Thật không may, những nỗ lực của anh đã không được đền đáp xứng đáng. Người vợ không chỉ ngoại tình, mà còn sinh đến 3 đứa con với người đàn ông này.

Sau khi mọi việc vỡ lở, vợ anh Chu đã chuyển đến sống với chú của anh. Anh Chu đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu vợ bồi thường cho mình 150.000 Nhân dân tệ (khoảng 550 triệu VNĐ).

Đầu tháng này, cuối cùng vợ anh Chu đã đồng ý mỗi năm sẽ trả 10.000 tệ (tương đương khoảng 37 triệu VNĐ) cho anh và tổng thời gian trả nợ là 15 năm. Được biết, hành vi ngoại tình của vợ anh Chu không những khiến người thân của họ mất mặt, tổn thương, gia đình tan vỡ mà còn vi phạm Điều 8 Bộ luật Dân sự của nước này.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)