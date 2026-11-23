Từ sau Rằm tháng 10 Âm lịch đến những ngày cuối năm là giai đoạn vận trình của một số con giáp có thể chuyển biến tích cực, đặc biệt ở phương diện công việc, tài chính và các mối quan hệ.

Tuổi Mùi

Từ Rằm tháng 10 Âm lịch, tuổi Mùi có thể đón nhận những chuyển biến tích cực trong công việc. Những nỗ lực đã bỏ ra trước đó dần được ghi nhận, giúp con giáp này có thêm động lực để theo đuổi các mục tiêu còn dang dở.

Với người làm công ăn lương, đây có thể là thời điểm thuận lợi để thể hiện năng lực, nhận thêm nhiệm vụ quan trọng hoặc được cấp trên tin tưởng giao phó. Những người đang kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, từ đó tìm kiếm hướng phát triển mới.

Tài chính của tuổi Mùi được kỳ vọng có dấu hiệu cải thiện nhờ nguồn thu ổn định và những cơ hội phát sinh từ công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên duy trì thói quen tiết kiệm, tránh chi tiêu quá tay khi cảm thấy tình hình đang thuận lợi.

Từ nay đến cuối năm, tuổi Mùi nên chủ động kết nối, mạnh dạn thể hiện năng lực và đừng bỏ lỡ những cơ hội đến từ các mối quan hệ đáng tin cậy.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được dự báo có vận trình khá sáng trong giai đoạn từ Rằm tháng 10 Âm lịch đến cuối năm. Sự linh hoạt, nhanh nhạy và khả năng thích ứng có thể giúp con giáp này tìm ra hướng đi phù hợp khi công việc xuất hiện những thay đổi.

Những kế hoạch từng bị trì hoãn có cơ hội được khởi động lại. Người đang tìm việc hoặc muốn chuyển sang môi trường mới có thể cân nhắc những lựa chọn phù hợp hơn với năng lực. Với người làm kinh doanh, việc mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc thử nghiệm một sản phẩm, dịch vụ mới có thể đem lại tín hiệu tích cực.

Tài lộc của tuổi Thân có thể đến từ nhiều nguồn, không chỉ giới hạn ở thu nhập chính. Những công việc phụ, dự án hợp tác hoặc cơ hội tận dụng kỹ năng cá nhân đều đáng để cân nhắc, miễn là được tính toán kỹ lưỡng.

Tuổi Thân nên tập trung vào những cơ hội có tính khả thi, tránh phân tán nguồn lực và ưu tiên các kế hoạch có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, khoảng thời gian cuối năm có thể đánh dấu sự chuyển biến từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn thu về kết quả. Những công việc được thực hiện bền bỉ trong thời gian qua có cơ hội mang lại thành quả rõ ràng hơn.

Trong môi trường công sở, tuổi Dậu có thể được ghi nhận nhờ sự chỉn chu, trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là thời điểm phù hợp để con giáp này đề xuất ý tưởng mới, trình bày kế hoạch phát triển hoặc chủ động đảm nhận những công việc có tính thử thách.

Về tài chính, nguồn thu có thể ổn định hơn, đặc biệt với những người làm việc theo dự án hoặc kinh doanh dựa trên uy tín cá nhân. Nếu có khoản tiền dư, tuổi Dậu nên cân nhắc phân bổ hợp lý giữa tiết kiệm, đầu tư và các nhu cầu thiết yếu.

Từ Rằm tháng 10 Âm lịch đến cuối năm, tuổi Dậu nên tiếp tục phát huy sự kiên trì, đồng thời chủ động nắm lấy cơ hội để biến những nỗ lực trước đó thành kết quả cụ thể.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể bước vào giai đoạn cuối năm với tâm thế nhẹ nhàng và nhiều kỳ vọng hơn. Những vướng mắc trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân có cơ hội được tháo gỡ, giúp con giáp này tập trung tốt hơn vào các mục tiêu quan trọng.

Trong công việc, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đối tác hoặc người có kinh nghiệm có thể giúp tuổi Hợi tìm được hướng giải quyết cho những vấn đề khó khăn. Người đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh nên dành thời gian hoàn thiện ý tưởng, chuẩn bị nguồn lực và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Tài chính được kỳ vọng duy trì sự ổn định, đồng thời có thể xuất hiện thêm những khoản thu từ công việc hoặc cơ hội bên ngoài. Trong chuyện tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ chân thành sẽ giúp các mối quan hệ thêm gắn bó, tạo điểm tựa tinh thần cho con giáp này.

Tuổi Hợi nên tận dụng giai đoạn thuận lợi để củng cố những gì đang có, chăm sóc các mối quan hệ và chuẩn bị nền tảng cho những kế hoạch dài hạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm