HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ ngày mai, VietinBank áp dụng quy định mới với giao dịch trực tuyến: Khách hàng buộc phải nắm rõ

Đức Anh |

Quy đình này áp dụng đối với giao dịch thanh toán trực tuyến tại các trang web/app bằng thẻ nội địa VietinBank.

Ngân hàng VietinBank vừa phát đi thông báo đến tất cả các khách hàng. VietinBank cho biết, từ ngày 3/12/2025, ngân hàng sẽ áp dụng quy trình xác thực giao dịch trực tuyến mới đối với khách hàng sử dụng thẻ nội địa khi thanh toán tại các website và ứng dụng.

Theo thông báo, toàn bộ giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa VietinBank sẽ được xác thực thông qua ứng dụng VietinBank iPay theo hình thức Soft OTP. Khách hàng cần đăng nhập iPay để thực hiện bước xác thực trước khi giao dịch được chấp nhận.

VietinBank cho biết việc chuyển sang Soft OTP nhằm tăng cường bảo mật, hạn chế rủi ro gian lận và cải thiện trải nghiệm trong quá trình thanh toán trực tuyến. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng kiểm tra và cập nhật ứng dụng iPay để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

Ngân hàng này cũng nhấn mạnh, liên quan đến chính sách mới, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến các điểm giao dịch VietinBank để được hỗ trợ.

"Máy giặt người" chỉ nghe cũng đủ khiếp sợ: Nhà sản xuất khẳng định nó "thậm chí có thể rửa sạch tâm hồn"
