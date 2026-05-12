Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi hoàn toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ duy trì thời tiết khá mát mẻ hết hôm nay (12/5), vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao.

Từ ngày mai (13/5), hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, gây nắng nóng diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15/5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.