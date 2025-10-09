Từ ngày mai, người mua vàng lưu ý: Một chính sách mới về giao dịch vàng nhẫn, vàng miếng chính thức có hiệu lực

Theo các nhà vàng này, căn cứ vào Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/08/2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP, kể từ ngày mai, 10/10/2025, các doanh nghiệp này sẽ chính thức áp dụng quy định thanh toán mới.

Cụ thể, nếu giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Thông báo về quy định thanh toán mới của nhà vàng Bảo Tín Minh Châu.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ 10/10/2025 cũng nêu rõ, mọi giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của cùng một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài."

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc giao dịch, đồng thời đảm bảo xác thực thông tin khách hàng mà không tạo thêm thủ tục hành chính mới. Việc thanh toán qua tài khoản giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dòng tiền, giảm nguy cơ gian lận, rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Ngoài ra cũng theo nghị định, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng sẽ chính thức được bãi bỏ. Đây là thay đổi quan trọng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng – vốn trước đây chỉ do Nhà nước đảm nhiệm.

Cụ thể, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng các điều kiện như: có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, và không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, hoặc nếu có, đã hoàn thành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với ngân hàng thương mại, tiêu chuẩn được đặt ra cao hơn: phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, và đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định an toàn hoạt động do Ngân hàng Nhà nước ban hành.



