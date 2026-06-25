HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ ngày mai (26/6), bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động: Hàng nghìn người dân đã nhận tin vui

Kim Linh
|

Từ ngày 24/6 đến ngày 10/7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động tri ân đặc biệt nhân dịp Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Theo kế hoạch, hơn 5.000 người dân thuộc các nhóm ưu tiên như người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, hộ nghèo và những người mắc bệnh mãn tính sẽ được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Theo kế hoạch phân bổ, 2.000 người dân tại phường Liêm Tuyền sẽ tham gia chương trình. Các địa phương còn lại gồm phường Hà Nam và phường Phủ Lý mỗi nơi 1.000 người, phường Châu Sơn 500 người và xã Liêm Hà có 500 người.

Hoạt động khám bệnh được tổ chức tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong khung giờ từ 7h đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30. Người dân được bố trí khám theo lịch phân bổ cụ thể của từng địa phương nhằm hạn chế tình trạng quá tải, đồng thời bảo đảm chất lượng phục vụ và công tác chăm sóc y tế.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân. Ảnh: VGP

Để chương trình diễn ra thuận lợi, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến đúng đối tượng trong diện ưu tiên. Đồng thời, chính quyền địa phương cần cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để hướng dẫn, phân luồng người dân đến khám theo đúng khung giờ, bảo đảm an ninh trật tự và hiệu quả tối đa cho buổi khám.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức mở cửa đón bệnh nhân từ ngày 26/6. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.990 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 20ha quy mô 1.000 giường bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế cùng khoảng 1.300 nhân lực y tế.

Theo Báo Ninh Bình

Từ 1/7, loại giấy tờ hàng triệu người đang dùng hết hạn: Cần đổi ngay sang thẻ này
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bệnh viện

bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai

bạch mai Ninh bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại