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Từ ngày mai (18/9), ngân hàng sẽ chặn giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản sau

Linh San
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Từ ngày 18/9, khách hàng ABBank khi chuyển tiền nhanh NAPAS 247 có thể nhận cảnh báo rủi ro hoặc bị từ chối giao dịch nếu tài khoản thụ hưởng nằm trong các nguồn dữ liệu gian lận được hệ thống xác định.

Từ ngày mai (18/9), ngân hàng sẽ chặn giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản sau - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết đã kết nối với hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm tăng cường bảo vệ khách hàng trước các rủi ro lừa đảo, gian lận trong hoạt động chuyển tiền.

Tính năng này được triển khai trên ứng dụng ABBank và ABBank Business đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 từ ngày 18/9/2026.

Theo đó, khi khách hàng khởi tạo giao dịch, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin tài khoản, thẻ hoặc ví điện tử của người nhận với các nguồn dữ liệu liên quan đến gian lận được cập nhật trên hệ thống.

Nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ gian lận từ A05 - Bộ Công an, giao dịch có thể bị từ chối hoặc chặn theo quy định. Khách hàng sẽ không thể tiếp tục chuyển tiền tới tài khoản này.

Trong trường hợp tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách cảnh báo từ SIMO hoặc NAPAS, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cảnh báo rủi ro. Khi đó, khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin trước khi quyết định tiếp tục hoặc dừng giao dịch.

ABBank lưu ý, cảnh báo từ SIMO, NAPAS hoặc A05 không đồng nghĩa người nhận chắc chắn là đối tượng lừa đảo. Đây là tín hiệu cảnh báo dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro của hệ thống, nhằm giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi thực hiện chuyển tiền.

Ngân hàng khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ danh tính người nhận, mục đích giao dịch và xác minh thông tin qua các kênh liên lạc trực tiếp trước khi chuyển tiền, đặc biệt khi hệ thống xuất hiện cảnh báo.

ABBank cũng đề nghị khách hàng cập nhật ứng dụng ABBank và ABBank Business lên phiên bản mới nhất để sử dụng các tính năng bảo mật.

Tags

Ngân hàng TMCP An Bình

ABBank

chuyển khoản

từ mai

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