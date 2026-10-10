Từ ngày 7- 25/10, du khách đến Sapa được trải nghiệm miễn phí điều này tại 1 khách sạn quốc tế 5 sao

Không gian kiến trúc do Bill Bensley thiết kế tại Sa Pa trở thành điểm hẹn của triển lãm “Trên núi, dưới đồi” (Upon the Mountain, Down the Hill), quy tụ 28 tác phẩm của năm nghệ sĩ Việt đến hết ngày 25/10/2026.

Ngày 7/10 vừa qua, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection chính thức khai mạc triển lãm “Trên núi, dưới đồi” chào đón khách lưu trú và du khách đến với Sa Pa thưởng lãm 28 tác phẩm đặc sắc của năm nghệ sĩ đương đại Việt Nam.

Khách sạn hợp tác cùng Hanoi Studio Gallery giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc, sơn mài và nghệ thuật sắp đặt tại không gian trưng bày nghệ thuật tại tầng sảnh. Đội ngũ giám tuyển từ phòng tranh và khách sạn đã chọn lọc những tác phẩm hài hòa với bối cảnh kiến trúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu cùng kỹ nghệ truyền thống Việt Nam với văn hóa địa phương và dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ. Triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2026.

Từ chuyến xe đạp vùng cao đến những miền mơ mộng

Triển lãm quy tụ sáng tác của các nghệ sĩ Phạm Thái Bình, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Trà My và Phạm Thủy Tiên, mang đến sự kết hợp giữa những phong cách nghệ thuật và lăng kính tiếp cận đề tài đa dạng.

Tác phẩm “Thì thầm” (Whisper) của Phạm Thái Bình khắc họa một đôi trẻ đạp xe, lấy cảm hứng từ nhịp sống thường nhật nơi rẻo cao phía Bắc.

Tác phẩm điêu khắc “Thì thầm” của Phạm Thái Bình khắc họa một đôi trẻ cùng đạp xe. Anh thường tìm kiếm chất liệu sáng tác trong đời sống thường nhật của đồng bào miền núi phía Bắc, gửi gắm góc nhìn ấm áp về sự đồng hành và tình cảm gắn kết giữa con người.

Loạt tác phẩm Mơ Tiên của Phạm Thủy Tiên khai thác những chủ đề về tuổi trẻ, sự hồn nhiên và thế giới nội tâm đang dần hình thành của một cô gái trẻ. Bốn trong tổng số bảy tác phẩm thuộc bộ sưu tập Mơ Tiên đã được trưng bày tại triển lãm. Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ, nữ nghệ sĩ sử dụng các hình thức tạo hình đặc biệt, từ hình tròn đến những đường nét gợi cánh hoa, để kiến tạo không gian cho những thế giới tưởng tượng của riêng mình.

Cả Phạm Trà My và Phạm Thủy Tiên đều mang đến các sáng tác sơn mài tại triển lãm. Nếu Trà My lấy chất liệu truyền thống này làm trọng tâm trong thực hành nghệ thuật, thì Thủy Tiên lại mở rộng năng lực biểu đạt qua cả sơn mài, tranh lụa và nghệ thuật sắp đặt.

Những tác phẩm nghệ thuật với tạo hình đặc biệt đã mang lại sự kết hợp đa dạng về chất liệu và hình thức trong không gian triển lãm.

Nghệ thuật Việt hòa nhịp cùng dấu ấn kiến trúc của Bill Bensley

Được thiết kế bởi Bill Bensley, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection là sự giao thoa sống động giữa cảm hứng thời trang cao cấp Pháp thập niên 1920–1930 với sắc màu, hoa văn và nghề thủ công truyền thống của các dân tộc bản địa Sa Pa. Những tác phẩm hội họa, cổ vật và hiện vật sưu tầm hiện diện xuyên suốt khách sạn, khiến hành trình dạo bước qua các không gian nội thất trở thành một trải nghiệm nghệ thuật liền mạch.

Du khách thưởng lãm các tác phẩm trong triển lãm “Trên núi, dưới đồi” tại Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection.

Với du khách trong nước và quốc tế, triển lãm mở ra một cách tiếp cận mới để cảm nhận vùng đất Tây Bắc. Du khách có thể khám phá các bản làng và cảnh quan kỳ vĩ quanh Sa Pa, sau đó trở về khách sạn để chiêm ngưỡng nhịp sống vùng cao được tái hiện qua ngôn ngữ điêu khắc và chất liệu sơn mài Việt Nam trong các sáng tác đương đại.

“Triển lãm mang lại cho tôi một góc nhìn rất mới về Sa Pa,” chị Linh, một khách lưu trú tham quan triển lãm, chia sẻ. “Nghệ thuật, kiến trúc và các yếu tố văn hóa bản địa hòa quyện tự nhiên, khiến nơi đây không chỉ đơn thuần là chốn dừng chân để nghỉ dưỡng, mà còn trở thành điểm đến để khám phá văn hóa và nghệ thuật Sa Pa.”

Lan tỏa nghệ thuật và di sản bản địa

Triển lãm là hoạt động hưởng ứng chương trình Heritage Days của Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection, nằm trong chuỗi sự kiện thường niên trên toàn cầu của MGallery Collection nhằm tôn vinh nghệ thuật, lịch sử và truyền thống địa phương.

Các tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày hài hòa trong không gian giàu tính nghệ thuật của Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection.

Thông qua triển lãm, du khách có cơ hội tiếp cận tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam ngay trong kỳ nghỉ tại Sa Pa. Hướng tới năm 2027, khách sạn dự kiến tiếp tục đưa các triển lãm nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa vào lịch trình hoạt động, khẳng định vai trò là điểm hẹn giao lưu giữa giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm “Trên núi, dưới đồi” mở cửa đón khách đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại khu vực trưng bày nghệ thuật, tầng sảnh, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection, số 1 phố Hoàng Liên, thị xã Sa Pa. Khách lưu trú, người dân địa phương và du khách đều có thể tự do tham quan triển lãm.