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Từ ngày 23/9, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này trong suốt 5 ngày

Đinh Anh
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Người dân cần cập nhật dịch vụ miễn phí này trong thời gian từ 23-28/9.

Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tuần phim “Hiền tài và hào khí Thăng Long”. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, tuần phim mở ra một cách tiếp cận gần gũi và sinh động với lịch sử, di sản và những giá trị đã làm nên bản sắc Thăng Long – Hà Nội.

Tuần phim sẽ diễn ra liên tục từ ngày 23/09/2026 đến ngày 28/09/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, địa chỉ số 87 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Toàn bộ vé tham dự các suất chiếu đều được mở phát miễn phí cho khán giả.

Khán giả tham gia sẽ được thưởng thức 15 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, đưa khán giả đi qua những câu chuyện về các bậc hiền tài, người thầy, những dấu mốc lịch sử và những thế hệ người Việt đã góp phần tạo nên hào khí của Thăng Long – Hà Nội.

- Ảnh 1.

Lịch chiếu phim trong tuần phim “Hiền tài và hào khí Thăng Long”

Để nhận vé xem phim miễn phí, người dân cần đăng ký qua form: https://forms.gle/cFmnVMF1t1hvTC5V9.

Ban tổ chức cho lưu ý với người tham gia:

TIN LIÊN QUAN

- Mỗi lượt điền biểu mẫu, quý khán giả vui lòng lựa chọn 01 suất chiếu và có thể đăng ký tối đa 02 vé cho suất chiếu đó.

- Quý khán giả có thể đăng ký nhiều suất chiếu khác nhau trong Tuần phim. Nếu muốn đăng ký thêm vé hoặc một suất chiếu khác, vui lòng thực hiện một lượt đăng ký mới.

- Sau khi hoàn thành biểu mẫu, thông tin đăng ký của quý khán giả sẽ được Ban Tổ chức tiếp nhận và xử lý theo số lượng chỗ của từng suất chiếu. Quý khán giả sẽ nhận được email xác nhận nếu đăng ký thành công.

- Vé đăng ký online không phải là vé vào rạp. Quý khán giả vui lòng đến quầy vé để nhận vé giấy trước khi vào phòng chiếu.

- Quầy vé mở từ 60 phút trước giờ chiếu. Khán giả đã đăng ký online cần nhận vé chậm nhất 15 phút trước giờ chiếu. Sau thời điểm này, vé chưa được nhận có thể được chuyển cho khán giả khác.

Tags

quốc tử giám

Trung tâm chiếu phim quốc gia

người dân Việt Nam

miễn phí

Dịch vụ

từ ngày 23/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

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