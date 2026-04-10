HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ ngày 15/4, 1 quốc gia Đông Nam Á sẽ cho công chức làm việc tại nhà để tiết kiệm nhiên liệu

Phương Anh |

Từ giữa tháng này, Chính phủ Malaysia sẽ áp dụng hình thức làm việc từ xa cho một bộ phận công chức tại nhiều bộ, ngành cùng các doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ Malaysia đang đẩy mạnh chính sách làm việc tại nhà (WFH) đối với công chức như một giải pháp chiến lược nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng.

Phát biểu ngày 8/4, Bộ trưởng Truyền thông kiêm người phát ngôn Chính phủ, ông Fahmi Fadzil cho biết, chỉ thị WFH không chỉ mang tính tạm thời mà còn là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực công. Theo ông, việc giảm nhu cầu di chuyển hằng ngày của công chức sẽ góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm áp lực chi ngân sách.

Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil trong buổi họp báo

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/4, áp dụng trên toàn bộ các bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp liên kết với chính phủ. Tuy nhiên, một số lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, an ninh và y tế sẽ không thuộc diện triển khai đại trà, nhằm đảm bảo hoạt động cốt lõi không bị gián đoạn.

Các trường hợp ngoại lệ khác sẽ do Chánh Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Công Malaysia xem xét, dựa trên đặc thù công việc và yêu cầu vận hành thực tế. Với những lĩnh vực có thể linh hoạt, như truyền thông hay thông tin công cộng, người đứng đầu đơn vị được trao quyền đánh giá và tổ chức thực hiện phù hợp.

Ông Fahmi cũng bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan như Cục Thông tin hoàn toàn có thể duy trì hiệu quả hoạt động trong môi trường làm việc từ xa, nhờ vào hạ tầng công nghệ và kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua.

Quyết định này đã được Nội các Malaysia, do Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu, thống nhất thông qua cho thấy sự chủ động của chính phủ trong việc ứng phó với các rủi ro năng lượng mang tính toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng năng lượng ở nhiều nơi, Malaysia không phải là quốc gia duy nhất điều chỉnh chính sách vận hành.

Tại Đông Nam Á, các nước như: Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines cũng đã và đang triển khai, hoặc cân nhắc áp dụng mô hình làm việc từ xa với mức độ khác nhau. Xu hướng này phản ánh nỗ lực tái tổ chức bộ máy theo hướng linh hoạt hơn, nhằm giảm thiểu tác động từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng như những biến động khó lường của giá nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Theo thesun

Tags

malaysia

công ty

công chức

làm việc

tiết kiệm nhiên liệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại