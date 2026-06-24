Từ ngày 1/7, nhà ở dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần lưu ý

Chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí theo quy định mới được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị định là quy định việc quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Theo đó, chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ để được tự thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, chiều cao dưới 12m ﻿.

Như vậy, có thể thấy rằng Nghị định 207/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2026 thay thế cho Nghị định 06/2021/NĐ-CP đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt hơn để chủ sở sữu nhà ở riêng lẻ tự thiết kế xây dựng công trình. Nếu như hiện nay, chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng 02 điều kiện theo điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì từ 01/7/2026, chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ sẽ phải đáp ứng đồng thời cả 04 điều kiện để được tự thiết kế xây dựng công trình theo điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 207/2026/NĐ-CP.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện; hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Nghị định quy định, chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng; vị trí, kích thước biển báo phải bảo đảm dễ quan sát và hiển thị rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và những nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình, công trình lân cận và môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Khuyến khích chủ sở hữu nhà ở tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở phải tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này đối với công trình nhà ở riêng lẻ.﻿

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình quy định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong phạm vi được giao quản lý.

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định ở trên.

Ngoài ra, Nghị định cũng hướng dẫn xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi và huỷ giấy phép xây dựng do mình cấp;

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng;

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;

Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo;

Đối với công trình được đầu tư xây dựng gắn vào công trình, bộ phận công trình khác, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xác định theo cấp của công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng.﻿

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.﻿