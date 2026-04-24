Từ nay, phong toả tài khoản để vay tiền ở nơi khác: Một ngân hàng sẽ thu phí 500 nghìn đồng

Thu Thuỷ |

Ngân hàng này vừa áp dụng mức phí dịch vụ mới dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 22/4/2026.

Eximbank vừa thông báo về việc điều chỉnh phí dịch vụ trong nước dành cho khách hàng cá nhân, hiệu lực từ ngày 22/4/2026.

Đối với phí kiểm đếm (khi rút tiền mặt trong 2 ngày làm việc từ chuyển khoản thẻ tiết kiệm khác địa bàn): Ngân hàng tăng tỷ lệ thu từ 0,01% lên 0,02%/số tiền rút. Mức tối thiểu (20.000 đồng) và tối đa (2 triệu đồng) được giữ nguyên.

Phí chuyển khoản thông thường ngoài hệ thống tại quầy (cùng Tỉnh/TP): Tăng tỷ lệ thu từ 0,03% lên 0,04%/số tiền chuyển. Mức tối thiểu (20.000 đồng) và tối đa (2 triệu đồng) được giữ nguyên.

Với dịch vụ sao kê tài khoản (≤1 tháng), ngân hàng tăng gấp đôi mức phí, từ 10.000 đồng/lần lên 20.000 đồng/lần. Bên cạnh đó, tăng phí sao lục chứng từ (≤1 tháng) từ 20.000 đồng/chứng từ lên 30.000 đồng/chứng từ.

Eximbank cũng bổ sung và làm rõ mức phí cho một số dịch vụ chuyên biệt. Cụ thể, ngân hàng áp dụng mức thu 100.000 đồng/lần đối với việc xác nhận số dư để khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng khác. Với nghiệp vụ phong tỏa và cấp giấy xác nhận số dư phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác, mức phí được quy định là 500.000 đồng/tài khoản.

Đối với dịch vụ truy xuất thông tin, thay vì thu theo thỏa thuận với mức tối thiểu 100.000 đồng như trước, ngân hàng chuyển sang áp dụng mức phí cố định 200.000 đồng/lần/bộ. Tương tự, các dịch vụ khác theo yêu cầu cũng tăng từ mức tối thiểu 50.000 đồng lên 100.000 đồng/bản.

Trong khi đó, Eximbank chính thức miễn phí hoàn toàn đối với dịch vụ nộp thuế trên ứng dụng Etax Mobile, thay vì chưa có quy định cụ thể như trước đây.

