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Từ nay, giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản cùng ngân hàng sẽ bị ngừng lại trong trường hợp sau

Linh San
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HSBC thông báo ngừng cung cấp một tính năng chuyển khoản trên máy ATM tại Việt Nam từ ngày 31/10/2026.

Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa thông báo thay đổi dịch vụ trên hệ thống máy ATM. Theo đó, kể từ ngày 31/10/2026, khách hàng sẽ không còn có thể chuyển khoản từ tài khoản HSBC của mình sang tài khoản HSBC khác tại Việt Nam thông qua máy ATM của ngân hàng.

Cụ thể, theo thông báo đăng ngày 29/10, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) cho biết tính năng chuyển khoản giữa các tài khoản HSBC tại Việt Nam trên máy ATM HSBC đã chính thức ngừng hoạt động từ ngày 31/10/2026.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản được liên kết trên cùng thẻ HSBC thông qua máy ATM như trước đây.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đối với nhu cầu chuyển khoản giữa các tài khoản HSBC, ngân hàng hướng dẫn khách hàng sử dụng tính năng chuyển khoản trên ứng dụng HSBC Việt Nam.

HSBC cho biết việc thay đổi này có thể gây ra một số bất tiện và gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời cảm ơn sự thông cảm của người dùng.

Xuất hiện những cuộc gọi hỏi số dư tài khoản tiết kiệm tại Agribank, BIDV, Vietcombank,... nhiều người đã vội đến ngân hàng chuyển tiền
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chuyển khoản

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