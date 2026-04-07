Từ nay đến hết 31/12, công dân Việt Nam sẽ được hưởng “quyền lợi đặc biệt” trên VNeID

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2026/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ việc kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu, đồng thời khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2026, một số khoản phí, lệ phí sẽ được miễn khi người dân thực hiện dịch vụ công qua ứng dụng VNeID.

Các khoản được miễn gồm lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Người dân được miễn thu lệ phí đăng ký cư trú khi thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cư trú trên ứng dụng VNeID từ ngày 01/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Cụ thể, đối với lệ phí đăng ký cư trú, mức miễn được áp dụng theo quy định tại Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú khi người dân thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.

Đối với lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, việc miễn phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trong khi đó, phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ được áp dụng theo quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Không chỉ dừng ở chính sách miễn phí, Thông tư 29 cũng quy định giảm 50% mức thu hiện hành đối với 6 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công qua VNeID đến hết năm 2026. Trong đó, đáng chú ý có lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

Ngoài ra, 5 khoản phí khác cũng được giảm 50% mức thu hiện hành theo các Thông tư gốc khi thực hiện dịch vụ công qua ứng dụng VNeID đến hết năm 2026.

Các khoản này gồm lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.