Từ nay đến hết 2026, người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Những công dân sinh trong 3 năm dưới đây sẽ nhận được một quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ Căn cước trong năm 2026.

Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, công dân khi thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước ở mốc đủ 60 tuổi thì thẻ được cấp sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn, không phải đổi định kỳ thêm lần nào nữa.

Đây là quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong quá trình sử dụng giấy tờ tùy thân phục vụ các giao dịch hành chính, dân sự và đời sống hằng ngày.

Trong năm 2026, công dân sinh năm 1966 là nhóm đối tượng trực tiếp bước sang tuổi 60 và sẽ được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng trọn đời. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định trường hợp công dân thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước độ tuổi phải đổi theo quy định thì thẻ vẫn có giá trị đến hết đời.

Như vậy, những người sinh năm 1967 và 1968 nếu chủ động thực hiện đổi thẻ trong năm 2026 cũng sẽ được cấp thẻ Căn cước vô thời hạn.

Việc nắm rõ quy định này sẽ giúp người dân chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục, tránh phải thực hiện nhiều lần cấp đổi về sau.

Các nhóm tuổi bắt buộc phải cấp mới hoặc đổi thẻ trong năm 2026

Cùng với những trường hợp được cấp thẻ vô thời hạn, người dân cũng cần lưu ý các nhóm tuổi bắt buộc phải thực hiện cấp mới hoặc đổi thẻ Căn cước trong năm 2026 để đảm bảo thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Cụ thể gồm các nhóm sau:

Công dân sinh năm 2012: Đây là nhóm đủ 14 tuổi trong năm 2026, bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước lần đầu theo quy định.

Công dân sinh năm 2001: Bước sang tuổi 25, thuộc diện phải đổi thẻ nhằm cập nhật hình ảnh và thông tin nhận dạng cá nhân.

Công dân sinh năm 1986: Tròn 40 tuổi trong năm 2026, cần thực hiện đổi thẻ theo mốc tuổi quy định.

Công dân sinh năm 1966: Đủ 60 tuổi, thực hiện lần đổi thẻ cuối cùng để được cấp thẻ có giá trị vô thời hạn.

Việc thực hiện đúng thời hạn không chỉ góp phần chấp hành quy định pháp luật mà còn giúp người dân thuận lợi hơn trong các giao dịch ngân hàng, thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, đi lại và nhiều dịch vụ công trực tuyến khác.

Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Hướng dẫn đăng ký cấp thẻ Căn cước trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Hiện nay, người dân có thể chủ động đăng ký cấp hoặc đổi thẻ Căn cước thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID nhằm tiết kiệm thời gian, giảm việc chờ đợi tại cơ quan Công an.

Quy trình thực hiện gồm các bước cơ bản:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Chọn mục “Thủ tục hành chính”, tiếp tục chọn chức năng “Cấp thẻ Căn cước”.

Bước 3: Kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 4: Lựa chọn cơ quan Công an nơi thực hiện thủ tục theo nơi thường trú hoặc tạm trú.

Bước 5: Đăng ký lịch hẹn phù hợp và nhận mã hồ sơ trực tuyến.

Bước 6: Sau khi hoàn tất đăng ký trên ứng dụng, công dân mang mã hồ sơ đến điểm tiếp nhận theo thời gian đã đăng ký để thực hiện các bước tiếp theo.

Những lưu ý khi thu nhận sinh trắc học và nhận thẻ

Dù có thể đăng ký trực tuyến, công dân vẫn bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an để thực hiện thu nhận thông tin sinh trắc học. Các thông tin được thu nhận gồm dấu vân tay, ảnh chân dung và mống mắt.

Trong đó, việc thu nhận dữ liệu mống mắt là điểm mới theo Luật Căn cước 2023 nhằm tăng cường độ bảo mật, nâng cao tính chính xác trong xác thực và định danh cá nhân trên môi trường số.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan Công an nơi làm thủ tục; hoặc đăng ký nhận thẻ qua dịch vụ bưu điện chuyển phát tận nhà để tiết kiệm thời gian đi lại.

Đối với các thẻ Căn cước công dân cũ còn thời hạn sử dụng, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ, trừ trường hợp có nhu cầu đổi sang mẫu thẻ Căn cước mới để tích hợp thêm nhiều tiện ích số hiện đại.