HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ nay, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất từ vài tiếng đến 24 giờ làm việc

Linh San |

Thay đổi này nhằm tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 4/2026, một số ngân hàng trong nước bắt đầu điều chỉnh cách xử lý các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài từ vài tiếng đến trên 24 giờ làm việc. Thay đổi này nhằm tuân thủ theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas từ lâu đã đặt ra hạn mức giao dịch dưới 500 triệu đồng mỗi lần. Với các khoản lớn hơn, về nguyên tắc bắt buộc phải đi theo hình thức chuyển khoản thường.

Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi thực hiện các giao dịch giá trị cao, trước đây nhiều ngân hàng đã bổ sung tính năng "tự động tách lệnh". Ví dụ, nếu khách hàng chuyển 1 tỷ đồng, hệ thống sẽ tự chia thành 2–3 giao dịch nhỏ dưới 500 triệu đồng và xử lý qua chuyển khoản nhanh 24/7, giúp tiền đến tài khoản nhận ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, theo lộ trình thực hiện Thông tư 40/2024/TT-NHNN, một số ngân hàng như VPBank, Eximbank, TPBank,...đã phát đi thông báo dừng hoàn toàn tính năng “tách lệnh tự động”. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn đi theo luồng chuyển nhanh như trước.

Khi không còn được chia nhỏ, các giao dịch từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường qua hệ thống liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận hành.

Khác với chuyển khoản nhanh 24/7 (xử lý ngay lập tức, kể cả ban đêm hay ngày nghỉ), chuyển khoản thường phụ thuộc vào giờ làm việc. Vì vậy, nếu chuyển trong giờ hành chính, tiền thường đến sau vài tiếng. Nếu chuyển vào buổi tối, cuối ngày hoặc ngày nghỉ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, các quy định về phòng chống rửa tiền cũng khiến thời gian xử lý thay đổi. Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi và báo cáo.

Vì vậy, ngân hàng có thể thực hiện thêm bước kiểm tra, đặc biệt với giao dịch bất thường. Trong một số trường hợp, việc này khiến thời gian xử lý lâu hơn so với các khoản tiền nhỏ.

Với những thay đổi này, người dùng nên chủ động lựa chọn cách chuyển tiền phù hợp. Nếu cần tiền đến ngay, có thể chia nhỏ thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng để sử dụng chuyển khoản nhanh 24/7, miễn là còn trong hạn mức cho phép. Nếu chuyển số tiền lớn, nên thực hiện vào buổi sáng các ngày làm việc để tiền đến trong ngày. Ngược lại, việc chuyển vào chiều tối hoặc trước ngày nghỉ có thể khiến giao dịch bị chậm sang ngày hôm sau.


Tags

ngân hàng

chuyển khoản

500 triệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại