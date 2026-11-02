Từ năm học 2026–2027, học sinh được hỗ trợ 1.170.000 đồng/tháng trong những trường hợp nào?

Từ năm học 2026–2027, một số học sinh có thể được hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cùng nhiều quyền lợi khác nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định mới.

Từ năm học 2026–2027, học sinh thuộc một số trường hợp nhất định trên cả nước có thể được hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng cùng nhiều quyền lợi khác theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP.

