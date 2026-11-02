Việt Nam có hồ nước mùa cạn lùi bờ hơn 2km, phần đáy "thay đổi hình dạng", lộ thảo nguyên xanh ngút mắt

Hồ Trị An vào mùa nước cạn có thể mang một diện mạo hoàn toàn khác, khi những vùng đất vốn chìm sâu dưới nước lần lượt xuất hiện.

Mùa cạn khiến đáy hồ dần "thay đổi hình dạng"

Nhìn từ trên cao, hồ Trị An vào một số thời điểm trong năm không còn chỉ là mặt nước xanh trải rộng. Khi mực nước hạ thấp, đường bờ lùi xa, để lộ những mảng đất, gò đồi, thảm cỏ và các đường nét địa hình vốn bị che khuất trong nhiều tháng.

Ở một khu vực, mép nước có thể rút xa tới mức người đứng trên bờ phải vượt qua một khoảng đất rộng mới tiếp cận được nơi thuyền neo. Từ flycam, phần đáy vừa lộ ra tạo thành những mảng màu xanh, nâu và đỏ đan xen, khiến cảnh quan trông như liên tục "thay đổi hình dạng".

Mùa nước cạn khiến nhiều phần đáy hồ Trị An lộ ra, tạo thành những mảng đất và thảm cỏ rộng lớn. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Nơi thể hiện hiện tượng này rõ nét là Bến Nôm, xã Thống Nhất, thành phố Đồng Nai. Theo VnExpress, cuối tháng 7/2026, mép nước tại khu vực Bến Nôm lùi xa bờ hơn 2km. Thuyền của ngư dân phải neo ngoài xa, còn cá sau khi đánh bắt được vận chuyển qua vùng đất sình lầy bằng xe máy hoặc máy cày.

Báo Đồng Nai mô tả mùa cạn tại Bến Nôm là thời điểm những phần đáy nằm sâu dưới nước dần lộ ra với nhiều màu sắc và đường nét khác nhau. Nhìn từ trên cao, toàn bộ vùng bán ngập tạo cảm giác giống những bức tranh trừu tượng khổng lồ.

Tại Bến Nôm, có thời điểm mép nước lùi xa bờ hơn 2km, làm cảnh quan thay đổi rõ rệt so với mùa nước đầy. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Không chỉ những bãi đất xuất hiện. Nước rút còn làm lộ các gò đồi nhỏ, những đường mòn chia nhánh tựa tán cây và cả dấu tích của các thửa ruộng vuông vức cùng những dòng suối từng tồn tại trước khi lòng hồ được tích nước.

"Thảo nguyên" xuất hiện giữa vùng nước rộng lớn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất vào mùa cạn là những bãi cỏ xanh xuất hiện trên phần đất vừa lộ ra. Có nơi cỏ phủ thành khoảng rộng, đàn trâu bò được người dân đưa xuống chăn thả, trong khi du khách tìm đến dựng lều, ngắm hoàng hôn và chụp ảnh.

Nhìn từ trên cao, các mảng cỏ, đất đỏ và mặt nước đan xen thành những đường nét giống một bức tranh trừu tượng. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chính những mảng xanh này tạo cảm giác như một vùng thảo nguyên nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không gian vốn quen thuộc với mặt nước. Đứng ở góc thấp, du khách có thể chỉ nhìn thấy những bãi cỏ trải dài. Nhưng từ trên cao, ranh giới giữa cỏ, đất đỏ và phần nước còn lại tạo thành những đường cong và mảng màu rất rõ.

Hồ Trị An có diện tích mặt nước khoảng 323km², được Báo Đồng Nai năm 2026 giới thiệu là hồ nước nhân tạo lớn nhất miền Nam. Hồ không chỉ phục vụ phát điện mà còn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và nhiều nhu cầu khác, vì vậy mực nước biến động theo mùa và quá trình điều tiết.

Những bãi cỏ xanh xuất hiện trên phần đất vừa lộ ra, tạo cảm giác như một thảo nguyên nằm giữa vùng lòng hồ. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo VnExpress, giai đoạn nước rút thường rõ nhất vào khoảng tháng 5 đến tháng 7. Khi mùa mưa bước vào cao điểm từ khoảng tháng 8, mực nước bắt đầu dâng trở lại, những bãi đất và gò đồi vừa lộ ra lại dần biến mất dưới mặt nước.

Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp tới đời sống của cộng đồng ven hồ. Khi nước ở xa bờ, việc đưa thuyền và sản vật vào bến trở nên vất vả hơn. Ngược lại, một số bãi cỏ rộng lại trở thành không gian được nhiều người trẻ lựa chọn để cắm trại vào cuối tuần.

Có một hiện tượng đẹp mắt nhưng du khách không nên chạm vào

Mùa nước thấp tại khu vực Bến Nôm còn có một đặc điểm khác dễ gây chú ý: mặt nước đôi khi chuyển sang màu xanh đậm, thậm chí nhìn từ xa giống màu xanh ngọc.

Tuy nhiên, đây không đơn thuần là một hiện tượng cảnh quan. VietnamPlus cho biết nguyên nhân chính là tảo xanh phát triển mạnh, thường xuất hiện từ khoảng tháng 5 và có thể kéo dài đến khi những trận mưa lớn làm thay đổi điều kiện môi trường.

Vào một số thời điểm mùa cạn, tảo phát triển mạnh khiến mặt nước hồ Trị An chuyển sang màu xanh đậm, thậm chí xanh ngọc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tảo có thể tạo thành những lớp màng mỏng trên mặt nước và dạt vào ven bờ. Khi mật độ cao, nước có mùi tanh, thiếu oxy và ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt cũng như khai thác nước sinh hoạt.

Người dân địa phương từng phản ánh việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước trong thời điểm tảo phát triển có thể gây ngứa hoặc kích ứng da. Vì vậy, du khách nếu bắt gặp mặt nước chuyển xanh bất thường chỉ nên quan sát, chụp ảnh từ xa, không nên xuống tắm hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước.

Du khách nên đến vào thời điểm nào?

Nếu muốn quan sát cảnh đáy hồ lộ ra, những bãi cỏ mở rộng và đường bờ rút xa, giai đoạn cuối mùa cạn là thời điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, mức nước từng năm phụ thuộc vào lượng mưa và quá trình điều tiết nên cảnh quan không cố định.

Khu vực Bến Nôm hiện được nhiều người lựa chọn cho các hoạt động ngắm cảnh, chụp ảnh và cắm trại. Khi tới đây, du khách nên ưu tiên những vị trí có đường tiếp cận rõ ràng, tránh tự ý đi sâu vào vùng đất mới lộ nếu nền đất còn sình lầy.

Du khách thường tìm đến khu vực ven hồ để ngắm cảnh, chụp ảnh và cắm trại khi những thảm cỏ xanh bắt đầu xuất hiện. (Ảnh: Traveloka)

Nếu di chuyển bằng thuyền, ca nô hoặc tham gia hoạt động trên mặt nước, cần mặc áo phao và tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện. Với những gia đình có trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú ý vì phần bờ hồ mùa cạn có thể tạo cảm giác nông nhưng địa hình dưới nước không đồng đều.

Hồ Trị An hiện cũng nằm trong định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của địa phương. Tuy nhiên, chính sự biến đổi theo mùa mới tạo nên một trong những hình ảnh đặc biệt nhất của nơi này: khi nước rút hơn 2km ở Bến Nôm, những phần đáy từng nằm dưới mặt nước lộ ra thành gò đồi, đường mòn và những thảm cỏ xanh ngút mắt, khiến cảnh quan chỉ sau vài tháng có thể mang một hình dáng hoàn toàn khác.

Theo VnExpress, Báo Đồng Nai, VietnamPlus