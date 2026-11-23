Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ phụng dưỡng và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức 1,62 triệu đồng.

Ngày 21/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo nghị định, mức chuẩn trợ cấp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Số tiền trợ cấp thực tế được xác định bằng cách nhân mức chuẩn với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội và mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức chuẩn này cũng được dùng để xác định mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 5/10/2026, khi Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Riêng những người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7/2026.

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Người sinh năm 1967 có thể nhận 1,62 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng điều kiện đặc biệt

Như vậy, từ năm 2027, một số người cao tuổi sinh năm 1967 có thể được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng lên tới 1,62 triệu đồng. Tuy nhiên, để được nhận khoản hỗ trợ này, người dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định hệ số trợ cấp xã hội hằng tháng là 3,0 đối với người thuộc diện quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5. Với mức chuẩn 540.000 đồng, hệ số này tương ứng với khoản trợ cấp 1.620.000 đồng mỗi tháng.

Theo điểm b khoản 5 Điều 5, nhóm được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trong trường hợp này là người cao tuổi thuộc hộ nghèo và không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Người cao tuổi đồng thời không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, theo quy định, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng 1,62 triệu đồng (540.000 đồng/tháng x 3).

Ba mức trợ cấp xã hội hằng tháng dành cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi, điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định các mức trợ cấp dựa trên độ tuổi và hoàn cảnh cụ thể như sau:

810.000 đồng/tháng: Áp dụng với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 1,5.

1.080.000 đồng/tháng: Áp dụng với người từ đủ 75 tuổi trở lên, thuộc hộ nghèo và đáp ứng điều kiện về người phụng dưỡng nêu trên. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 2.

1.620.000 đồng/tháng: Áp dụng với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng và đủ điều kiện được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Mức hưởng được tính bằng 540.000 đồng x hệ số 3.

Như vậy, từ năm 2027, người sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi) có thể được hưởng mức trợ cấp 1,62 triệu đồng/tháng nếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Thuộc hộ nghèo.

Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng.

Không có điều kiện sống tại cộng đồng và đủ điều kiện được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Cần lưu ý, không phải tất cả người sinh năm 1967 đều được nhận khoản trợ cấp này. Người dân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế và điều kiện chăm sóc theo quy định.

Địa phương có thể quyết định mức trợ cấp cao hơn

Về mức hưởng tại địa phương, khoản 3 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội cao hơn mức chung, nếu địa phương có đủ điều kiện kinh tế - xã hội.

Về thủ tục nhận trợ cấp, người thuộc diện thụ hưởng hoặc người giám hộ cần lập Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định và thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Người dân nên chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ chứng minh hoàn cảnh và điều kiện hưởng để việc xét duyệt được thuận lợi, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi.

Trường hợp nào bị dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

Ngoài ra, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không.