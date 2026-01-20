Từ năm 2026, lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, quy định về giảm trừ gia cảnh – tức số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công – đã được xác định cụ thể.

Theo đó, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Đồng thời, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được quy định là 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, đối với một cá nhân không có người phụ thuộc, chỉ khi tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt mức 15,5 triệu đồng/tháng thì mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cần lưu ý rằng, mức thu nhập này là phần thu nhập đã trừ đi các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản không tính thuế (như phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa...).

Bảng tra cứu nhanh mức lương phải đóng thuế

Để người lao động dễ dàng hình dung mức thu nhập chịu thuế tương ứng với hoàn cảnh gia đình, dưới đây là bảng tham khảo mức lương bắt đầu phải đóng thuế dựa trên số lượng người phụ thuộc:

Số người phụ thuộc Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân 0 Trên 15,5 triệu đồng/tháng 1 Trên 21,7 triệu đồng/tháng 2 Trên 27,9 triệu đồng/tháng 3 Trên 34,1 triệu đồng/tháng 4 Trên 40,3 triệu đồng/tháng 5 Trên 46,8 triệu đồng/tháng

Công thức tổng quát: Mức lương phải đóng thuế > 15,5 triệu đồng + (số người phụ thuộc x 6,2 triệu đồng).

Xác định đúng người phụ thuộc để đảm bảo quyền lợi

Hiểu đúng về đối tượng người phụ thuộc là yếu tố then chốt để người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định rõ các đối tượng mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng bao gồm con chưa thành niên, con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật hoặc không có khả năng lao động.

Ngoài ra, nhóm người phụ thuộc còn bao gồm các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể là: con thành niên đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố mẹ đã hết tuổi lao động hoặc mất khả năng lao động và những người thân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng. Việc đăng ký đầy đủ người phụ thuộc sẽ giúp giảm bớt gánh nặng thuế đáng kể theo quy định mới.