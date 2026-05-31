Từ món nhậu thành “thực phẩm vàng”: Dạ dày lợn có những công dụng ít ai biết

Nhắc đến dạ dày lợn, nhiều người thường nghĩ ngay tới những món quen thuộc như phá lấu, bao tử hầm tiêu hay dạ dày luộc chấm mắm gừng. Thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau nguyên liệu dân dã này lại là hàng loạt giá trị dinh dưỡng được cả Đông y lẫn dinh dưỡng hiện đại đánh giá cao.

Từ lâu, dân gian đã lưu truyền câu nói “một cái bao tử bằng mười thang thuốc bổ”. Dù có phần cường điệu, nhưng thực tế cho thấy dạ dày lợn đúng là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa kém, người trung niên hoặc người vừa hồi phục sức khỏe.

Từ món ăn bình dân thành thực phẩm được nhiều người săn tìm

Ở nhiều gia đình Việt, dạ dày lợn thường xuất hiện trong các món hầm thuốc bắc hoặc canh tiêu xanh dành cho người mới ốm dậy. Không ít người tin rằng ăn bao tử lợn giúp “bổ đâu bù đó”, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, nội tạng động vật nếu sử dụng hợp lý vẫn là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất đáng kể cho cơ thể.

Bà cho biết, Dạ dày lợn chứa protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B. Với người có thể trạng suy nhược hoặc ăn uống kém, đây có thể là thực phẩm hỗ trợ bồi bổ nếu dùng đúng lượng và chế biến lành mạnh.

Điều đáng nói là nhiều người từng xem dạ dày lợn chỉ là món ăn nhiều cholesterol nên né tránh hoàn toàn, trong khi thực phẩm này thực tế có hàm lượng chất béo thấp hơn nhiều loại thịt khác.

Dạ dày lợn chứa những dưỡng chất gì?

Theo bảng thành phần thực phẩm, dạ dày lợn chứa lượng protein khá cao nhưng hàm lượng chất béo lại không quá lớn.

Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp: Vitamin B2, B6, B12, Sắt, Kẽm, Selen, Collagen tự nhiên,..Đây đều là những dưỡng chất quan trọng với hệ miễn dịch, quá trình tạo máu và phục hồi mô trong cơ thể. Đặc biệt, collagen trong dạ dày lợn còn được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ độ đàn hồi cho da.

4 lợi ích của dạ dày lợn mà nhiều người không ngờ tới

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Đây là công dụng được nhắc đến nhiều nhất khi nói về dạ dày lợn. Trong Đông y, dạ dày lợn được xem là thực phẩm có tính ấm, hỗ trợ tỳ vị. Người thường xuyên đầy bụng, ăn uống kém hoặc tiêu hóa yếu được cho là có thể cải thiện phần nào nếu dùng điều độ.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen nấu canh bao tử với tiêu xanh hoặc hạt sen để bồi bổ sau giai đoạn mệt mỏi kéo dài.

Bổ sung protein cho cơ thể

Không ít người nghĩ chỉ thịt nạc mới giàu protein. Thực tế, dạ dày lợn cũng là nguồn protein khá tốt nhưng ít được chú ý.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, phục hồi mô và tăng cường miễn dịch. Đây là lý do người mới ốm dậy thường được khuyên ăn cháo bao tử hoặc canh hầm.

Hỗ trợ cải thiện thiếu máu nhẹ

Dạ dày lợn chứa một lượng sắt nhất định, có thể góp phần hỗ trợ tạo máu nếu kết hợp với chế độ ăn giàu vitamin C.

Với phụ nữ sau sinh hoặc người thường xuyên mệt mỏi do ăn uống kém, đây có thể là món ăn giúp bổ sung dưỡng chất hiệu quả hơn so với việc chỉ ăn cháo trắng đơn thuần.

Hỗ trợ làn da nhờ collagen

Dù không thể “thần thánh hóa” thành thực phẩm làm đẹp, nhưng collagen tự nhiên trong dạ dày lợn vẫn được xem là yếu tố có lợi cho da và mô liên kết.

Một số người thích dùng bao tử hầm mềm vì cho rằng món ăn này giúp da bớt khô và cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Ai nên ăn dạ dày lợn?

Các chuyên gia cho rằng dạ dày lợn phù hợp với:

- Người có hệ tiêu hóa yếu

- Người mới ốm dậy

- Người ăn uống kém

- Người cần bổ sung protein

- Người lớn tuổi bị suy nhược nhẹ

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ăn với lượng vừa phải và chế biến sạch sẽ. Nhiều đầu bếp khuyên nên sơ chế kỹ bằng muối, chanh hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi trước khi nấu.

Những người nên hạn chế ăn

Người bị mỡ máu cao hoặc tim mạch: Nội tạng động vật nói chung vẫn chứa cholesterol nhất định. Nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến nhiều dầu mỡ, nguy cơ tăng mỡ máu là điều khó tránh.

Người mắc gout: Dạ dày lợn thuộc nhóm thực phẩm chứa purin, vì vậy người bị gout hoặc axit uric cao cần hạn chế để tránh làm bệnh nặng hơn.

Người thừa cân, béo phì: Các món như phá lấu, bao tử chiên giòn hoặc xào nhiều dầu thường có lượng calo khá cao. Nếu ăn thường xuyên có thể gây tăng cân nhanh chóng.

Ăn dạ dày lợn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 1-2 lần mỗi tuần với lượng vừa phải. Ngoài ra, nên ưu tiên các cách chế biến lành mạnh như: Hầm, Luộc, Nấu canh, Hấp tiêu xanh,...

Thay vì chiên giòn hoặc ăn kèm quá nhiều bia rượu. Kết hợp thêm rau xanh và trái cây giàu vitamin C cũng giúp bữa ăn cân bằng hơn.

Một sai lầm phổ biến là nhiều người cho rằng thực phẩm bổ thì càng ăn nhiều càng tốt. Thực tế, ngay cả món giàu dinh dưỡng như dạ dày lợn cũng cần được sử dụng hợp lý.

Dinh dưỡng tốt nhất vẫn là chế độ ăn đa dạng, cân bằng và phù hợp thể trạng. Dạ dày lợn có thể là món ăn bổ dưỡng, nhưng không phải “thần dược” chữa bệnh như nhiều lời truyền miệng.

Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và ăn uống khoa học.

Bởi đôi khi, thứ giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài không nằm ở những món ăn đắt đỏ, mà lại là cách chúng ta ăn uống điều độ mỗi ngày.