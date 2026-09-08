Từ lò vi sóng 'may đo', camera 360 độ đến chiếc ghế 1 triệu USD

Không phải mọi cuộc cách mạng công nghệ đều bắt đầu từ những phòng thí nghiệm khổng lồ. Đôi khi, nó bắt đầu từ một câu hỏi rất đời thường: Người dùng thực sự cần gì?

Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, câu hỏi ấy đang được nhiều doanh nghiệp đặt ra ngày càng cụ thể. Thay vì chỉ sản xuất những sản phẩm có nhiều tính năng, các doanh nghiệp tìm cách hiểu từng nhóm khách hàng, từng hoàn cảnh sử dụng, thậm chí từng bất tiện nhỏ trong cuộc sống để thiết kế sản phẩm phù hợp.

Từ chiếc lò vi sóng dành cho những người trẻ sống trong không gian nhỏ, chiếc ghế công thái học được nghiên cứu cho dân văn phòng, đến những chiếc camera công nghệ cao nhưng gần như ai cũng có thể sử dụng, phía sau các sản phẩm ấy là một cách tiếp cận đang trở thành lợi thế cạnh tranh: công nghệ phải bắt đầu từ con người.

Từ chiếc lò vi sóng và bài toán “một căn bếp, nhiều nhu cầu”

Thay vì coi lò vi sóng đơn thuần là thiết bị để hâm nóng thức ăn, các dòng sản phẩm của Midea (nhà sản xuất lò vi sóng lớn nhất thế có trụ sở ở thành phố Phật Sơn) ngày càng được tích hợp nhiều phương thức nấu khác nhau. Một số mẫu hiện nay có thể hấp, nướng, chiên không dầu, quay, rã đông, làm nóng và sử dụng các chương trình nấu tự động. Midea thậm chí trang bị hàng chục menu tự động để người dùng không cần phải là một đầu bếp mới có thể sử dụng.

Đây chính là kiểu đổi mới bắt đầu từ “nỗi đau” của khách hàng, thay vì bắt đầu từ câu hỏi “chúng ta có thể sản xuất thêm tính năng gì?”.

Từ góc nhìn ấy, một chiếc lò vi sóng không còn đơn thuần là thiết bị làm nóng thức ăn. Nó trở thành câu trả lời cho một lối sống mới: không gian sống nhỏ hơn, nhịp sống nhanh hơn và nhu cầu sử dụng đa dạng hơn.

Các dòng sản phẩm mới của Midea. Ảnh: Tư Hiền.

Chiếc ghế có chi phí nghiên cứu-phát triển 1 triệu USD

Nếu Midea bắt đầu từ căn bếp, Guangdong JE Furniture lại đi vào một không gian mà hàng triệu người dành phần lớn thời gian mỗi ngày: văn phòng.

Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ trong chuyến tham quan đầu tháng 9, JE Furniture từng dành khoảng 1 triệu USD trong ba năm để phát triển một dòng ghế công thái học, với mục tiêu giải quyết nhiều nhu cầu của người sử dụng, từ hỗ trợ lưng, tay, chân đến khả năng xoay và di chuyển êm ái, không tiếng động.

Con số này đáng chú ý không phải chỉ vì số tiền lớn.

Ở đây, thiết kế không chỉ còn là chuyện một chiếc ghế trông đẹp hay không. Nó trở thành câu chuyện về cách con người ngồi, cách họ di chuyển, cách cơ thể được nâng đỡ và cảm giác của họ sau nhiều giờ làm việc.

JE Furniture hiện có năng lực sản xuất hơn 5 triệu ghế mỗi năm và bán hàng tới 127 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chiếc ghế công thái học có chi phí R&D 1 triệu USD. Ảnh: Tư Hiền.

Khi camera công nghệ cao trở nên dễ dùng như điện thoại

Ở thành phố Thâm Quyến, câu chuyện của Insta360 lại mở ra một hướng khác.

Camera 360 độ vốn là công nghệ khá phức tạp, nhưng thay vì yêu cầu người dùng phải là một cameraman chuyên nghiệp, Insta360 cố gắng làm cho công nghệ đó trở nên đơn giản.

Với camera 360 độ, người dùng có thể bấm quay trước, chọn góc sau. Công nghệ AI trong ứng dụng có thể hỗ trợ việc chọn lại khung hình sau khi video đã được ghi. Một số sản phẩm còn cho phép tạo những góc quay giống như được quay từ drone nhờ công nghệ “Invisible Selfie Stick" (gậy tự chụp vô hình).

Đây là một thay đổi rất quan trọng trong tư duy sản phẩm.

Trước đây, để có một video đẹp, người dùng phải biết cách cầm máy, chọn góc, lấy nét, di chuyển camera và dựng hình. Ngày nay, nhiều công đoạn đang được chuyển sang AI và phần mềm, giúp người không chuyên cũng có thể tạo ra nội dung có chất lượng cao.

Insta360 cũng không chỉ dừng ở camera 360 độ. Công ty đang mở rộng sang camera hành động, hình ảnh AI và các giải pháp hình ảnh khác.

Trải nghiệm flycam với góc nhìn của chim tại trụ sở Insta360. Video: Tư Hiền.

Cameraman sẽ biến mất?

Camera đã được đặt trên một con đại bàng, đưa vào không gian hoặc kết hợp với AI, robot và drone để tạo ra những góc nhìn mới.

Tại một trong những phần giới thiệu về định hướng phát triển của Insta360, một hình ảnh đặc biệt gây chú ý: AI được ví như “bộ não”, ống kính là “đôi mắt”, công nghệ âm thanh là “đôi tai”, còn robot và drone trở thành “cơ thể”.

Đó không còn là câu chuyện về một chiếc camera đơn lẻ. Nó là hình dung về một hệ thống ghi hình có khả năng quan sát, nghe, phân tích và hành động.

Trải nghiệm với camera 360 độ. Ảnh: Tư Hiền.

Nếu trước đây người quay phim phải tự mình chọn góc máy, lấy nét, di chuyển camera, điều chỉnh khung hình rồi hậu kỳ, thì ngày càng nhiều công việc trong số đó có thể được hỗ trợ hoặc tự động hóa bằng AI và robot.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa cameraman sẽ biến mất. Ngược lại, vai trò của con người có thể thay đổi.

Khi máy móc ngày càng giỏi trong việc vận hành camera, con người sẽ có nhiều thời gian hơn để quyết định camera cần nhìn vào đâu, câu chuyện nào cần được kể và khoảnh khắc nào đáng được ghi lại.

Cameraman của tương lai có thể không còn đơn thuần là người “cầm máy”. Họ có thể trở thành người chỉ huy một hệ thống camera thông minh.