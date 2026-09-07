Hà Nội dự kiến xây tòa tháp cao 109 tầng

Tòa tháp cao 109 tầng dự kiến trở thành điểm nhấn trong điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, TP Hà Nội.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội mới đây báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 16 xã, phường của Hà Nội. Phía bắc giới hạn đến đê tả sông Hồng và phía nam đến đê hữu sông Hồng, với tổng diện tích khoảng 11.418ha.

Theo định hướng điều chỉnh, dân số toàn khu vực này được dự báo từ 800.000 - 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng là khoảng 55m²/người, đất đơn vị ở khoảng 15m²/người.

Ngoài ra, theo báo cáo, mật độ xây dựng gộp tại các khu dịch vụ, công cộng khoảng 60%; nhóm nhà ở 35 - 40%; và công viên chuyên đề 25% và công viên công cộng 5%.

Đáng chú ý, theo báo cáo, công trình trong khu vực dự kiến phổ biến cao 30 - 45 tầng. Trong số đó, Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng được định hướng là công trình điểm nhấn, biểu tượng đô thị. Bên cạnh đó, các làng xóm truyền thống dự kiến có tầng cao khoảng ba tầng và sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể tại từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, báo cáo trên chưa nêu vị trí, chức năng, quy mô diện tích và thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên.

Nhiều đề xuất đầu tư các dự án tại khu vực sông Hồng

Trên thực tế, đề xuất về Tháp Kỷ nguyên 109 tầng xuất hiện trong bối cảnh thời gian gần đây nhiều chủ đầu tư tại Thủ đô đã đề xuất đầu tư xây dựng các dự án cao tầng quy mô lớn, nhất là tại khu vực sông Hồng.

Minh chứng là vào tháng 8,/2026, Liên danh Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đã tiến hành lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh). Dự án này có quy mô 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.300 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng.

Trước đó, vào tháng 7/2026, liên danh gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Thaiholdings đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5 - 7 Đào Duy Anh.

Dự án này có tổng vốn đầu tư 3 - 3,5 tỷ USD, quy mô gần 35.000 m2, cao 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng vượt tòa nhà Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m), trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Phối cảnh của dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5 - 7 Đào Duy Anh. Ảnh: Liên danh CĐT

Ngoài ra, tại khu vực ven sông Hồng, ngay chân cầu Nhật Tân, liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đang triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Đây là dự án được khởi công vào tháng 8/2025, có quy mô khoảng 270 ha. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 4,2 tỷ USD.

Điểm nhấn của dự án này chính là tháp tài chính 108 tầng, có chiều cao lên tới 639 m. Công trình đặc biệt được thiết kế với sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật với tầm nhìn 360 độ không giới hạn ra cảnh quan xung quanh và định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.