Vượt Nhật Bản, Áo, Việt Nam lần đầu tiên làm nên kỳ tích vào top 27 cạnh tranh nhất thế giới

Đây là lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam được xếp hạng cao tới như vậy.

Lần đầu tiên Việt Nam được xếp thứ 27 nền kinh tế có năng lực cạnh tranh thế giới. Ảnh minh họa

Mới đây, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) công bố Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026. Theo đó, Việt Nam lần đầu được IMD đưa vào bảng xếp hạng này và ngay lập tức xếp thứ 27/70, vượt qua cả các quốc gia như Nhật Bản, Áo…

Kết quả của IMD đã đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao nhất trong phạm vi khảo sát năm nay.

Đáng chú ý, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 9. Những lĩnh vực của Việt Nam được đánh giá tích cực, bao gồm thương mại quốc tế, thị trường lao động và việc làm. Đây là các yếu tố đã góp phần tạo sức bật cho nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt, khả năng kết nối của nền kinh tế với các thị trường lớn và duy trì vị trí trong chuỗi sản xuất quốc tế càng trở nên quan trọng. Do đó, vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng này không đơn thuần phản ánh quy mô thị trường hay tốc độ tăng trưởng.

Hơn nữa, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đang được nhìn nhận trên phạm vi rộng hơn, từ chất lượng điều hành, sức khỏe doanh nghiệp cho đến nguồn nhân lực và khả năng thích ứng với những yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.

Thế nhưng, kết quả của IMD còn chỉ ra những lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục cải thiện, bao gồm đầu tư quốc tế, chất lượng thể chế, giáo dục, y tế và môi trường. Trên thực tế, đây đều là những yếu tố gắn trực tiếp với khả năng phát triển bền vững và nâng vị trí trong chuỗi giá trị.

Thực tế việc lần đầu được đưa vào phạm vi đánh giá của World Competitiveness Ranking và đứng thứ 27 cho thấy những chuyển động của kinh tế Việt Nam đã được phản ánh trong một hệ thống đánh giá cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức quan trọng hơn đối với Việt Nam là biến những lợi thế hiện nay thành năng lực cạnh tranh bền vững.

Theo IMD, Việt Nam đã cho thấy khả năng trở thành điểm đến hấp dẫn của thương mại và đầu tư quốc tế. Nhưng tiếp theo là cần nâng cao giá trị được tạo ra trong nền kinh tế, phát triển nhiều doanh nghiệp mạnh hơn và xây dựng môi trường kinh doanh đủ ổn định để hấp dẫn những dòng vốn dài hạn.

Singapore dẫn đầu thế giới trong bảng xếp hạng của IMD

Bảng xếp hạng top 30 trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của IMD. Ảnh: Visual Capitalist

Theo bảng xếp hạng, Singapore (quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á) dẫn đầu với 100 điểm, theo sau là Hồng Kông (Trung Quốc) với 95,6 điểm và Thụy Sỹ với 95,3 điểm. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4. Các quốc gia Đan Mạch, Ireland và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đạt 94,1 điểm, khi lần lượt xếp từ thứ 5 đến thứ 7.

IMD đánh giá việc Singapore trở lại vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng này cho thấy những nền kinh tế linh hoạt có thể nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Thành tích này của Singapore chủ yếu đến từ sự cải thiện trên nhiều phương diện, nhất là tiêu chí hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Tại khu vực châu Á, Trung Quốc tăng từ vị trí thứ 16 lên thứ 12. Theo IMD, sự thăng hạng này chủ yếu nhờ cải thiện đáng kể về hiệu quả doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực năng suất, tài chính và thị trường lao động.

IMD cho biết, bảng xếp hạng năm 2026 đánh giá 70 nền kinh tế dựa trên 341 tiêu chí thuộc 4 nhóm lớn, bao gồm: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả của chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo đó, khoảng 2/3 kết quả được xác định từ dữ liệu thống kê, phần còn lại dựa trên khảo sát các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

Kết quả năm nay của bảng xếp hạng cho thấy các thể chế mạnh và khả năng ứng phó với biến động, hấp thụ các cú sốc bên ngoài đang trở thành yếu tố quyết định thành công kinh tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.