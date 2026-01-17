Từ Limo Green đến xe hybrid: 2025 là năm người Việt đổi cách mua ô tô

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 224 phát sóng ngày 17/1 trên HTV9.





Năm 2025 đã khép lại, doanh số bán hàng của toàn thị trường cũng đã được công bố. Trong đó, VinFast Limo Green đã bán tới 27.127 chiếc chỉ sau 3 tháng ra mắt. Anh nghĩ sao về điều này?

Con số 27.000 xe chỉ trong vòng 3 tháng thực sự gây sốc, trong đó tháng 12/2025 đã vượt 10.000 xe. Đây là con số kinh khủng, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường.

Thực tế, “cú sốc” này không hoàn toàn bất ngờ mà đã được nhen nhóm từ nhiều năm trước, khi VinFast bắt đầu theo đuổi xe điện. Với bất kỳ loại phương tiện mới nào, thị trường luôn cần thời gian để thích nghi, từ hạ tầng đến thói quen sử dụng. Khi các điều kiện đó đủ chín, điều còn thiếu chỉ là một điểm bùng nổ.

VinFast Limo Green bán tới hơn 27.000 chiếc chỉ sau 3 tháng ra mắt.

Và Limo Green chính là ngòi nổ đó, buộc toàn bộ thị trường phải nhìn nhận lại một “bệ phóng” mới với quy mô doanh số rất lớn. Đáng chú ý hơn, con số này còn vượt qua một mẫu xe từng được xem là chuẩn mực doanh số trong phân khúc. Chỉ trong vài tháng, lượng xe Limo Green giao đã tương đương nửa năm doanh số của Xpander, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang xe điện ở nhóm khách hàng phổ thông.

Điều này cũng phản ánh thay đổi trong động cơ mua xe. Nếu trước đây người dùng đến với xe điện vì công nghệ hay trải nghiệm mới, ở thời điểm hiện tại, yếu tố thực sự thuyết phục họ chính là chi phí sử dụng thấp và tính kinh tế lâu dài.

Ở chiều ngược lại, trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 lại vắng bóng một thương hiệu lớn như Hyundai. Dù có danh tiếng và dải sản phẩm rộng, Hyundai không có mẫu xe nào góp mặt trong nhóm dẫn đầu doanh số. Anh nghĩ sao về điều này?

Theo tôi, những gì Hyundai và Kia đang gặp phải có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều ghi nhận mức sụt giảm doanh số hai chữ số trong năm 2025 – một con số mang tính cảnh báo rõ ràng.

Xét về bản chất, xe Hàn hiện đang bị kẹp giữa công nghệ và độ bền. Trước đây, Hyundai và Kia từng được lựa chọn nhờ giá hợp lý, nhiều công nghệ, thiết kế thời trang hơn xe Nhật, thương hiệu đáng tin cậy hơn xe Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi thế này đang dần mờ nhạt.

Các dòng xe Hyundai đang gặp khó tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Ở thời điểm hiện tại, công nghệ trên xe Hyundai và Kia không còn nổi trội so với xe Nhật, chứ chưa nói đến các mẫu xe Trung Quốc đang lên rất nhanh. Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ ngày càng cởi mở hơn và sẵn sàng thử nghiệm xe Trung Quốc. Đấy là yếu tố đầu tiên.

Yếu tố thứ hai là về xu hướng điện hóa. Cả Hyundai và Kia đều tỏ ra chậm chân. Đến nay, thị trường mới chỉ ghi nhận Santa Fe Hybrid và Sorento Hybrid, nhưng doanh số thực tế cũng như mức độ truyền thông đều khá thấp. Thậm chí, sự hiện diện của các mẫu xe này trên đường phố là không nhiều.

Yếu tố thứ ba, đặc biệt ảnh hưởng tới Hyundai, hãng vẫn đang loay hoay chưa tìm ra được DNA trong các thiết kế mới, vốn từng là bản sắc của Hyundai trước đây.

Tổng hợp cả ba yếu tố trên, việc doanh số Hyundai nói riêng và xe Hàn nói chung sụt giảm mạnh tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 là điều không quá khó hiểu.

Vậy theo anh, Hyundai cần làm gì để cải thiện tình hình hiện tại?

Tôi không dám gọi đây là cao kiến, mà chỉ chia sẻ góc nhìn của một người từng sở hữu hai mẫu xe Hyundai. Ở thời điểm đó, lựa chọn xe Hàn đơn giản vì tiêu chí “tiền ít, thịt nhiều”.

Vì thế, Hyundai và Kia cần nghiêm túc xem xét lại bài toán giá. Xe của họ tốt, nhưng nếu soi kỹ, câu hỏi đặt ra là trang bị đã thực sự tối ưu cho thị trường Việt Nam hay chưa, và mức giá đã đủ cạnh tranh so với đối thủ hay chưa. Việc sẵn sàng điều chỉnh giá bán theo hướng sát thị trường hơn là yếu tố rất quan trọng.

Xe Hàn Quốc từng là lựa chọn của nhiều người nhưng hiện không còn được ưa chuộng. Ảnh tạo bởi AI

Yếu tố tiếp theo là điện hóa. Thị trường Việt Nam đã được VinFast “giáo dục” về xe điện thuần, trong khi các hãng Nhật và Trung Quốc cũng đã làm rất tốt với hybrid. Trong bối cảnh đó, tại sao Hyundai vẫn ngần ngại với việc đưa các sản phẩm điện hóa về Việt Nam?

Cá nhân tôi đã trải nghiệm Santa Fe Hybrid và khá ấn tượng với khả năng vận hành. Đây là sản phẩm cho thấy Hyundai hoàn toàn có cơ hội nếu đẩy mạnh đúng lúc, đúng cách, đặc biệt khi nhu cầu điện hóa của người dùng đang ngày càng rõ ràng.

Về thiết kế và sản phẩm, Hyundai cũng không nhất thiết chỉ bám vào các mẫu xe toàn cầu. Những sản phẩm phát triển cho thị trường mới nổi như Creta khi về Việt Nam lại tỏ ra phù hợp và thực tế đã trở thành điểm sáng hiếm hoi, duy trì doanh số ổn định trên 1.000 xe/tháng vào cuối năm.

Hyundai Creta là điểm sáng hiếm hoi của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai Thành Công

Điều này cho thấy Hyundai không phải không có cơ hội, mà vấn đề nằm ở việc hãng vẫn đang loay hoay trong chiến lược tổng thể của mình.

Trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2025 chỉ có một mẫu sedan là Toyota Vios. Trong một chương trình trước đây, anh đã nhận định sedan đang thoái trào tại Việt Nam. Vậy đến bây giờ nhận định của anh có thay đổi?

Tôi vẫn bảo lưu quan điểm sedan hạng B và sedan phổ thông đang thoái trào. Chính làn sóng CUV giá rẻ đã giết chết các mẫu sedan đó.

Khi nhìn vào thị trường, chúng ta thấy rằng sedan hạng B phục vụ hai nhóm chính: người mua xe lần đầu với ngân sách vừa phải và khách hàng chạy dịch vụ. Tuy nhiên, bây giờ, nhóm mua xe chạy dịch vụ đã có lựa chọn mới là xe điện nhờ chi phí tối ưu.

Hyundai Accent không còn là sự lựa chọn của người dùng, thay vào đó là xe điện hoặc Toyota Vios hoặc Honda City. Ảnh: Đại lý

Với nhóm người mua xe lần đầu và gia đình trẻ, Hyundai chưa đáp ứng tốt. Giá bán của Accent mới ở mức khá cao, chưa thực sự cạnh tranh, trong khi hình ảnh “xe dịch vụ” vẫn còn tồn tại. Khi đã xác định mua xe chạy dịch vụ theo đúng nghĩa “ăn chắc, mặc bền”, người dùng vẫn ưu tiên Vios – và thực tế là mẫu xe này vẫn duy trì được doanh số ở mức ổn.

Ở chiều ngược lại, một mẫu sedan gia đình hơn, chín chắn là Honda City đang chiếm ưu thế. Ngay cả khi toàn bộ phân khúc đi xuống, City vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng. Thiết kế chững chạc hơn, không gian phù hợp cho gia đình cùng các công nghệ an toàn như gói Honda Sensing giúp City đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Với tầm tiền này, người mua có một mẫu xe đủ rộng rãi, dễ lái và mang đúng hình ảnh xe gia đình.

Vì thế, khi thị phần xe kinh doanh dịch vụ bị gặm nhấm, người mua gia đình không còn, Accent đương nhiên bị lạc lõng và mất thị phần.

Gần đây, Skoda Slavia là một mẫu sedan hoàn toàn mới ra mắt thị trường. Liệu đây có phải là nước đi sai hay không, thưa anh?

Tôi nghĩ đây là một nước đi rất là táo bạo của Skoda. Thực tế, tôi mới gặp một chiếc Slavia lăn bánh trên đường mà không phải xe hãng, và chiếc xe đó mang biển số màu vàng.

Dù chỉ là quan sát cá nhân và không đại diện cho toàn bộ, nhưng dựa trên kinh nghiệm thực tế, nếu Skoda lựa chọn phân khúc này thì tệp khách dịch vụ gần như là lựa chọn khả dĩ nhất. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng quy mô và tạo bứt phá về doanh số, hãng buộc phải hướng tới nhiều nhóm khách hàng hơn.

Skoda Slavia vừa ra mắt nhưng khó để thành công.

Ở phân khúc sedan hạng B, phần lớn người mua hiện nay vẫn đặt nặng tiêu chí “tiền ít, thịt nhiều” và các hãng đang cạnh tranh trực diện ở yếu tố này. Ngược lại, nếu muốn xây dựng hình ảnh sedan hạng gia đình, điều này khó khi đang chịu sức ép rất lớn từ các dòng xe gầm cao, vốn giá bán đang rất rẻ.

Bên cạnh xe xăng và xe điện, thị trường Việt Nam trong năm vừa qua ghi nhận doanh số xe hybrid tăng trưởng mạnh hơn 30%. Anh nghĩ sao về kết quả này?

Tôi cho rằng Việt Nam không nằm ngoài xu thế phát triển của xe hybrid, bởi chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu chung trên toàn cầu. Với hybrid, người dùng xe xăng có thể chuyển đổi gần như không gặp bất tiện nào trong quá trình sử dụng. Cách vận hành không thay đổi, trong khi hiệu quả thấy rõ ngay: mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể, đồng thời mang lại lợi ích môi trường và tác động trực tiếp tới chi phí sử dụng.

Yếu tố thứ hai là sự kiểm chứng của thị trường. Các thương hiệu như Lexus hay Toyota đã đưa xe hybrid vào Việt Nam từ khá sớm, đủ lâu để người dùng trải nghiệm và hình thành niềm tin. Những lo ngại trước đây về sự phức tạp của hệ thống xăng – điện, chi phí bảo dưỡng hay rủi ro hỏng hóc đã giảm đi rõ rệt.

Toyota Corolla Cross đứng thứ 2 về doanh số xe hybrid năm 2025.

Bên cạnh đó, sự hoàn thiện của công nghệ pin cùng các chính sách ưu đãi dành cho xe hybrid áp dụng trong năm 2026 sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá giữa phiên bản thuần xăng và hybrid. Điều này khiến xe hybrid ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Từ quan sát thị trường, tôi cho rằng xe hybrid và xe điện sẽ phát triển song song và cùng tăng trưởng. Trong khi thị phần bị thu hẹp dần sẽ là xe thuần xăng.

Xe hybrid bao gồm nhiều loại khác nhau như mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid (PHEV). Trước đây, nhắc đến PHEV nhiều người sẽ nghĩ đến các mẫu xe sang. Nhưng hiện nay, nhiều thương hiệu xe Trung Quốc đã mang các mẫu xe rẻ hơn về Việt Nam. Liệu đây có phải là “chìa khóa” của các hãng xe này?

Tôi đồng ý với quan điểm xem PHEV như một “chìa khóa” của xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.

Thực tế cho thấy BYD và nhiều thương hiệu khác gặp không ít khó khăn khi phát triển xe thuần điện do hạn chế về hạ tầng. Trong khi đó, nếu quay lại xe xăng truyền thống, họ lại khó cạnh tranh với các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc.

PHEV trở thành nước đi ở giữa: vừa có điện, vừa có xăng, hàm lượng công nghệ cao nhưng giá bán vẫn cạnh tranh. Thực tế chứng minh khi Lynk & Co, BYD, Omoda & Jaecoo đã có các mẫu xe PHEV hiện diện.

BYD Sealion 6 là một trong những mẫu xe PHEV ra mắt Việt Nam năm 2025.

Xe PHEV cũng phù hợp với giao thông thường xuyên tắc đường tại Việt Nam. Trong môi trường này, động cơ điện của xe PHEV phát huy tác dụng giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Một yếu tố quan trọng khác là hạ tầng sạc khi chỉ có VinFast thực sự làm tốt. PHEV vì thế trở thành giải pháp “dễ thở” hơn, khi không đòi hỏi hạ tầng khắt khe như xe thuần điện. Khi mạng lưới sạc dần mở rộng và người dùng quen hơn với xe điện, PHEV có thể trở thành lựa chọn tối ưu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Rào cản còn lại chủ yếu nằm ở giá bán và sự e dè về thương hiệu. Còn về động cơ PHEV, đây sẽ là xu hướng không chỉ trên thế giới mà tác động trực tiếp đến Việt Nam.

Cảm ơn anh Nam về những chia sẻ này.