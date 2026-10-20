Tư lệnh NATO: Quân đội Nga hiện nay sáng tạo và thích nghi hơn

Một chỉ huy cấp cao NATO cho biết, so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, quân đội Nga đã trở nên sáng tạo và thích ứng hơn.

Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi của NATO, Đô đốc Pierre Vandier.

"Họ (các binh sĩ Nga) học hỏi và thích nghi rất nhanh", Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi của NATO, Đô đốc Pierre Vandier, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada hôm 19/10.

Ông đồng thời cho biết thêm, quân đội Nga không còn giống như năm 2022 nữa.

Đặc biệt, tướng NATO nhấn mạnh đến những tiến bộ vượt bậc của Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV).

Theo ông, việc Nga áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn đã làm giảm đáng kể hiệu quả của một số phương pháp đánh chặn của Ukraine.

Trong bối cảnh những thành công của Nga, chỉ huy NATO nhận định, liên minh đang tụt hậu và có thể thấy mình không được chuẩn bị đầy đủ, không thể theo kịp sự đổi mới công nghệ trên chiến tuyến.

"Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng chúng ta có nền công nghiệp phát triển mạnh", ông Vandier nói.

Vị chỉ huy NATO cũng cho biết thêm, ông thường thấy các quan chức "trò chuyện, trì hoãn một số quyết định quan trọng, không cấp vốn, sử dụng một số quy trình lỗi thời", điều này đã khiến ông mất ngủ.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc nói Nga đang lên kế hoạch tấn công các nước NATO.

Tổng thống Vladimir Putin mô tả những tuyên bố như vậy của các chính trị gia phương Tây là nỗ lực nhằm đe dọa người dân của chính họ, và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, liên minh đang theo đuổi chính sách "quân sự hóa tràn lan".

Và việc miêu tả Nga như một "mối đe dọa" đang được sử dụng để biện minh cho quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO lên 5% tổng sản phẩm quốc nội.