Từ Hy đột ngột ngã bệnh, thầy lang vừa nhìn đã nhét 1 thứ vào cổ áo: Thái hậu không giận còn trọng thưởng

Từ Hy Thái hậu mắc bệnh lạ

Năm 1902, sức khỏe của Từ Hy Thái hậu bất ngờ chuyển biến xấu. Vị Thái hậu quyền lực bậc nhất cuối triều Thanh liên tục chán ăn, đau bụng, cơ thể mệt mỏi. Các ngự y trong cung được triệu tập để hội chẩn, nhưng dù thay đổi nhiều phương thuốc, bệnh tình của bà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước tình thế ấy, Từ Hy nổi giận. Những ngự y vốn hưởng bổng lộc cao trong cung lại không thể tìm ra cách chữa hiệu quả, khiến bà càng thêm khó chịu. Cuối cùng, Thái hậu hạ lệnh dán cáo thị khắp nơi, treo thưởng tìm danh y trong thiên hạ vào kinh chữa bệnh.

Không lâu sau, một thầy lang dân gian tên Vũ Hội Nguyên được tiến cử vào cung. Ông vốn không phải ngự y danh tiếng nơi triều đình, mà chỉ là một thầy thuốc ở vùng Thanh Hà, Bắc Kinh. Vì đứng thứ năm trong nhà, ông thường được gọi là Vũ Ngũ.

Ban đầu, Vũ Ngũ chuyên chữa bệnh cho gia súc, sau đó mới dần chuyển sang chữa bệnh cho người. Nhờ chịu khó quan sát, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm, y thuật của ông ngày càng được người dân trong vùng tin tưởng. Đặc biệt, ông nổi tiếng là người có y đức, người nghèo đến khám thường không lấy tiền, còn với nhà giàu thì thu tiền thuốc cao hơn rồi đem giúp lại dân nghèo.

Căn bệnh khiến ngự y trong cung bó tay

Sau biến cố phải rời Bắc Kinh chạy về phía Tây trong thời kỳ liên quân 8 nước tiến vào kinh thành, Từ Hy trở lại triều đình với nhiều vấn đề sức khỏe âm ỉ. Những ngày sống trong lo lắng, cộng thêm tuổi cao, ăn uống thất thường và tiếp tục lối sống xa hoa, khiến cơ thể bà ngày càng sa sút.

Theo câu chuyện được lưu truyền, nguyên nhân trực tiếp khiến Từ Hy phát bệnh là do bà ăn quá nhiều cua sau khi được Khánh Thân vương Dịch Khuông dâng loại cua thượng hạng. Tuổi đã cao, cơ thể suy yếu, lại gặp phong hàn, nên bà rơi vào tình trạng khó tiêu, đầy bụng, đau bụng và mất cảm giác ngon miệng.

Khi được triệu vào cung, Vũ Ngũ không tỏ ra hoảng sợ. Sau khi bắt mạch kỹ lưỡng, ông nói nguyên nhân bệnh của Thái hậu nằm ở chuyện ăn uống. Lời chẩn đoán ấy khiến Từ Hy phần nào hiểu ra căn nguyên bệnh tình của mình.

Vũ Ngũ sau đó kê một đơn thuốc khá mạnh, gồm những vị thuốc như ngưu hoàng, ba đậu, mạch nha sao cháy, kê hồ, chu sa… Khi đơn thuốc được đưa cho ngự y trong cung xem, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Bởi chữa bệnh cho Từ Hy không giống chữa bệnh cho người bình thường. Chỉ cần xảy ra sơ suất, thầy thuốc có thể mất mạng, thậm chí liên lụy cả gia tộc. Vì vậy, không ít ngự y dù có kinh nghiệm cũng không dám mạnh tay kê đơn.

Thế nhưng, sau ba thang thuốc, tình trạng tích thực của Từ Hy được cải thiện rõ rệt. Bà bắt đầu ăn uống trở lại, sức khỏe dần hồi phục và không lâu sau có thể tiếp tục lâm triều nghe chính sự.

Vị thầy lang và phương pháp khiến cả cung đình sững sờ

Tưởng rằng chữa khỏi chứng đau bụng là xong, Vũ Ngũ chuẩn bị rời cung. Nhưng đúng lúc ấy, Từ Hy lại bất ngờ giữ ông lại. Vị thầy lang dân gian không khỏi lo lắng, sợ mình vô tình phạm vào điều cấm kỵ trong cung.

Lý Liên Anh, thái giám thân cận bên Từ Hy, hiểu ý chủ nhân nên kéo Vũ Ngũ sang một bên và nói nhỏ rằng Thái hậu còn một chứng bệnh kín khác cần chữa trị. Sau khi cho lui người xung quanh, Lý Liên Anh vén phần cổ áo phía sau của Từ Hy lên. Lúc này, Vũ Ngũ mới nhìn thấy sau gáy bà có một nhọt mủ khá lớn.

Là người rất coi trọng dung mạo, Từ Hy thường cố che giấu khối nhọt này. Nhưng vì để lâu, lại bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Khi nghe Vũ Ngũ nói có thể chữa được, bà lập tức vui mừng.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Vũ Ngũ không yêu cầu lấy thuốc quý trong cung. Ông nói thứ cần dùng không có sẵn ở hoàng cung, phải đích thân ra ngoài tìm. Lý Liên Anh đành đi theo ông.

Khi đi qua một cánh đồng nước, Vũ Ngũ nhảy xuống ruộng và ra hiệu cho Lý Liên Anh cùng bắt đỉa. Dù không hiểu vì sao, vị đại thái giám vẫn phải làm theo. Chẳng bao lâu, họ bắt được hơn mười con đỉa rồi đem về cung.

Trở lại trước mặt Từ Hy, Vũ Ngũ vén cổ áo bà lên, lần lượt đặt những con đỉa vào khu vực có nhọt. Cảnh tượng ấy khiến các ngự y và người hầu xung quanh không khỏi kinh hãi. Với họ, đây là hành động quá táo bạo, thậm chí có thể bị xem là mạo phạm Thái hậu.

Thế nhưng, điều bất ngờ là sau một thời gian ngắn, khối nhọt dần xẹp xuống. Từ Hy lúc này mới hiểu dụng ý của vị thầy lang dân gian. Thứ tưởng như đáng sợ kia lại trở thành "phương thuốc" giúp xử lý căn bệnh khiến bà khó chịu bấy lâu.

Vì sao Từ Hy không giận mà còn trọng thưởng?

Vốn nổi tiếng là người quyền lực, nghiêm khắc và rất khó đoán, Từ Hy thường không dễ tha thứ cho những ai khiến mình phật ý. Tương truyền, khi mừng thọ 60 tuổi, bà từng nói: Ai khiến bà không vui một ngày, bà sẽ khiến người đó không vui cả đời.

Bởi vậy, việc một thầy lang dân gian dám dùng cách chữa lạ trước mặt Từ Hy khiến nhiều người trong cung thót tim. Nhưng kết quả điều trị đã làm thay đổi tất cả. Không chỉ chứng đau bụng được xử lý, căn bệnh ở sau gáy cũng có chuyển biến rõ rệt. Với Từ Hy, đó không còn là hành động vô lễ, mà là biểu hiện của y thuật cao tay.

Sau sự việc, Từ Hy muốn trọng thưởng Vũ Ngũ. Tuy nhiên, vị thầy lang này không ham tiền bạc hay chức tước. Ông chỉ mong được bình an trở về quê tiếp tục hành nghề chữa bệnh. Tương truyền, ông từng có học vấn, từng bước vào con đường khoa cử, nhưng vì chán ghét sự đen tối của chốn quan trường nên không muốn ở lại cung đình.

Dù vậy, để thể hiện sự ghi nhận, Từ Hy vẫn ban cho ông tấm biển vàng với danh xưng "Ngự y quốc thủ". Từ đó, tiếng tăm của Vũ Ngũ càng lan xa, trở thành câu chuyện được nhiều người nhắc lại như một minh chứng cho câu nói, cao thủ ở trong dân gian.

Theo Sohu, Sina, 163