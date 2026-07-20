Từ hôm qua - 19/7, dịch vụ miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam có thay đổi nếu muốn đăng ký

Đây là dịch vụ miễn phí nào? Việc đăng ký thay đổi ra sao?

Tuyến buýt điện miễn phí kết nối Hà Nội với Hạ Long vừa có thay đổi đáng chú ý trong cách đăng ký. Người dân nay có thể đặt trước chỗ trên ứng dụng Green SM, song cần chọn đúng tuyến, đúng chiều và kiểm tra cả chuyến về để tránh có xe đi nhưng không còn chỗ trở lại Hà Nội.

Được đặt trước tối đa 2 chỗ

Theo thông báo trên kênh chính thức của VinBus, từ 12h ngày 19/7/2026, hành khách có thể đặt chỗ trực tuyến trên tuyến Hạ Long Xanh qua ứng dụng Green SM. Giá vé vẫn được miễn phí; điểm mới nằm ở việc số hóa khâu đăng ký chỗ ngồi.

Ảnh Tạp chí Công dân và Khuyến học

Người dùng cần cập nhật Green SM lên phiên bản mới nhất, đăng nhập ứng dụng, chọn mục “Xanh liên tỉnh”, sau đó chọn tuyến Hạ Long Xanh và khung giờ phù hợp. Mỗi lượt đặt tối đa 2 chỗ, tùy số ghế còn trống.

Hành khách được đặt sớm nhất trước 1 ngày và phải hoàn tất muộn nhất 30 phút trước giờ xe xuất bến. Như vậy, miễn phí không có nghĩa là có thể tới điểm đón vào bất kỳ lúc nào cũng được lên xe; những chuyến đông khách có thể hết chỗ sớm.

Sau khi đăng ký, người đi nên kiểm tra lại ngày, chiều di chuyển, điểm đón, giờ khởi hành và trạng thái xác nhận. Điện thoại cần đủ pin, có kết nối mạng và mở sẵn thông tin chuyến khi lên xe. Thông báo công khai của VinBus chưa đề cập việc ảnh chụp màn hình có được chấp nhận thay cho thông tin hiển thị trực tiếp trên ứng dụng hay không.

Ảnh GreenSM

Chọn đúng HLX1, HLX2, đừng quên chiều về

Tuyến Hạ Long Xanh đã được tách thành hai nhánh: HLX1 đi từ Times City và HLX2 đi từ Ocean Park 1. VinBus cho biết việc tách tuyến nhằm tối ưu hành trình và điểm đón. Cả hai cùng tới Hạ Long Xanh nhưng xuất phát ở hai khu vực khác nhau tại Hà Nội.

Vì vậy, hành khách cần nhìn kỹ tên tuyến và vị trí lên xe trước khi xác nhận. Chọn nhầm HLX1 và HLX2 có thể khiến người đi phải di chuyển xa hoặc lỡ chuyến.

Đặc biệt, đặt chiều Hà Nội – Hạ Long không đồng nghĩa đã có chỗ cho chuyến quay về. Người dự định đi trong ngày cần tìm và xác nhận riêng chiều Hạ Long – Hà Nội ngay khi hệ thống cho phép. Nếu chuyến về hết chỗ, du khách phải chủ động phương tiện khác.

Điểm đến của xe là khu vực Hạ Long Xanh, không nên mặc định xe trả tại bến xe Bãi Cháy, cảng tàu khách, khu khách sạn hay trung tâm tham quan Hạ Long. Trước chuyến đi, du khách cần kiểm tra vị trí trả khách, khoảng cách tới nơi lưu trú và tính thêm thời gian, chi phí cho chặng nối tiếp.

Ảnh VinBus

Lịch chạy có thể được điều chỉnh trong quá trình vận hành. VinBus từng thông báo tuyến không phục vụ vào thứ Bảy và Chủ nhật; tuy nhiên, người đi vẫn nên lấy thông tin đang hiển thị trên Green SM hoặc hệ thống tra cứu chính thức làm căn cứ, thay vì chỉ dựa vào ảnh lịch trình cũ trên mạng.

Làm gì để không lỡ chuyến xe 0 đồng?

Dù đã giữ chỗ, hành khách nên tới điểm đón trước giờ khởi hành khoảng 15-20 phút để tìm đúng vị trí xe và xử lý sự cố ứng dụng nếu có.

Trước khi rời nhà, cần kiểm tra năm nội dung: đúng ngày, đúng chiều, đúng HLX1 hoặc HLX2, đúng điểm đón và chỗ đã được xác nhận. Nếu kế hoạch thay đổi, nên hủy đăng ký sớm trên ứng dụng nếu có chức năng tương ứng, tránh giữ chỗ trong khi người khác không thể đăng ký.

Hành lý nên gọn nhẹ vì đây là xe buýt điện ghế ngồi, không nên mặc định có khoang chứa lớn như xe khách đường dài. Người đi cần tự bảo quản giấy tờ, tiền, điện thoại và kiểm tra khu vực ghế trước khi xuống xe.

Khi không tìm thấy chuyến, đặt chỗ thất bại hoặc thông tin trên ứng dụng có dấu hiệu bất thường, hành khách có thể liên hệ VinBus qua số 1900 866 663. Trang chính thức của VinBus cũng cung cấp công cụ tra cứu lộ trình và điểm dừng.

Việc mở đăng ký trực tuyến giúp người dân chủ động hơn, giảm nguy cơ tới điểm đón khi xe đã đủ chỗ. Tuy nhiên, để chuyến đi miễn phí thực sự thuận tiện, hành khách cần đặt đúng tuyến, kiểm tra riêng chiều về, xác định chính xác điểm trả tại Hạ Long và cập nhật lịch chạy sát ngày khởi hành.



