Từ hôm nay, tài khoản ngân hàng dưới 500 nghìn đồng sẽ bị thu phí quản lý

Theo thông báo mới nhất, ngân hàng Eximbank sẽ áp dụng mức thu phí quản lý tài khoản là 11.000 đồng/tháng đối với những tài khoản có số dư bình quân thấp hơn 500.000 đồng/tháng. Quy định này chính thức thay thế cho chính sách cũ trước đây, khi khách hàng chỉ cần duy trì số dư bình quân 300.000 đồng/tháng là đã được miễn loại phí này.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng bắt đầu thu phí dịch vụ SMS Banking đối với phân khúc khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12/2025. Mức phí áp dụng là 90.000 đồng/quý/thuê bao, chỉ miễn phí cho những khách hàng hạng Gold và Platinum có tham gia gói Combo Casa.

Thực tế, việc điều chỉnh phí SMS Banking dựa trên số lượng tin nhắn đã được các ngân hàng đồng loạt triển khai hơn một năm qua. Mục tiêu chính là nhằm khuyến khích người dùng chuyển đổi thói quen từ SMS truyền thống sang dịch vụ nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng (OTT) miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho cả đôi bên.

Tương tự động thái của Eximbank, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) gần đây cũng công bố chính sách phí mới sẽ áp dụng từ tháng 12/2025. Điểm đáng chú ý là khoản phí "đóng băng tài khoản cá nhân", theo đó các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT).

Đối với những tài khoản không còn hoạt động và số dư thấp hơn mức phí quy định, VIB sẽ trích thu toàn bộ số dư còn lại và miễn phần phí chưa thu đủ. Ngân hàng này cũng đưa ra khuyến cáo khách hàng nên chủ động đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Những thay đổi này không đơn thuần là câu chuyện tăng thu, mà phản ánh nỗ lực quyết liệt của hệ thống ngân hàng trong việc làm sạch dữ liệu và loại bỏ các tài khoản ảo, tài khoản rác.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tính đến giữa tháng 11, đã có hơn 136 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối chiếu sinh trắc học, tạo nên một hàng rào bảo mật vững chắc. Đặc biệt, hệ thống giám sát SIMO mới được thí điểm đã phát huy hiệu quả ấn tượng khi cảnh báo tới 1,7 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn nguy cơ thất thoát hơn 2.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm công nghệ cao.

Vì vậy, việc người dân chủ động quản lý tài khoản, đóng các tài khoản thừa và chuyển sang dùng ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ chính túi tiền của mình trước các rủi ro lừa đảo trực tuyến.