Một trường liên cấp "siêu xịn", thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm

Dwight School Hanoi là trường mầm non, phổ thông liên cấp, nằm ở khu đô thị The Manor Central Park, phường Định Công, Hà Nội. Trường tuyển sinh từ năm 2024, với nhiều chương trình, gồm hệ tú tài quốc tế (IB). Khuôn viên chính là tòa nhà 6 tầng, dành cho học sinh từ lớp 1 đến 12, rộng hơn 40.000 m2.

Khâu thiết kế do Carlos Zapata - đơn vị thiết kế tháp Trung tâm tài chính Bitexco ở TP HCM đảm trách. Sân thượng của tòa nhà độc đáo với các họa tiết mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ (biểu tượng văn hóa Đông Sơn), bao quanh là đàn chim lạc. Các chi tiết được tạo hình bằng sỏi và keo dính, giúp giữ màu và thoát nước mưa hiệu quả.

Ngôi trường này một phần của mạng lưới toàn cầu các trường Dwight tại New York, London, Seoul, Thượng Hải, Dubai và trên nền tảng điện toán đám mây - Trường trực tuyến toàn cầu Dwight.

Cơ sở giáo dục được thiết kế theo kiến trúc mở và cơ sở vật chất tuyệt đẹp, bao gồm các không gian linh hoạt, sáng tạo. Trong đó có các studio học tập, không gian học tập chung cho tất cả các khối lớp, thư viện; Khu vực dành riêng cho các hoạt động thiết kế, công nghệ và kỹ thuật; Spark Labs (Không gian sáng chế); Không gian nghệ thuật chuyên nghiệp: Xưởng thiết kế thời trang, studio chụp ảnh, xưởng làm gốm, sân khấu, nhạc viện, phòng thu âm, và nhiều phòng diễn tập; các khu thể thao tích hợp và không gian ngoài trời phù hợp.

Theo thông báo học phí của trường, học sinh lớp 11 có mức học phí hơn 950 triệu đồng/năm. Các lớp 9-10 sẽ là hơn 891 triệu đồng/năm. Các lớp 6-8 là 838,8 triệu đồng/em/năm. Ngoài ra, trường còn dạy mầm non và tiểu học; học phí từ hơn 342 triệu đồng đến hơn 786 triệu đồng.

Hiện nay, trường đang dạy Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) chú trọng phương pháp học tập truy vấn, học dựa vào việc nghiên cứu khái niệm và học tích hợp xuyên suốt các môn học. Ngoài ra, chương trình còn giúp nâng cao năng lực ở nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau và góp phần phát triển nhân cách của học sinh.

Ở khối trung học cơ sở (lớp 6-8), học sinh được hỗ trợ, sáng tạo và truyền cảm hứng giúp kích thích sự tò mò, tư duy phản biện. Ngoài giờ học, học sinh còn có cơ hội tham gia đội thể thao, nhận vai trong tác phẩm sân khấu, đóng góp ý tưởng cho vườn ươm Spark Tank của Dwight, hay tham gia câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa…

Trong chương trình MYP ở giai đoạn lớp 9-10, học sinh sẽ tham gia vào một chương trình giảng dạy khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo và hiểu biết toàn diện. Chương trình MYP không chỉ thúc đẩy học tập xuất sắc mà còn phát triển các kỹ năng và tố chất thiết yếu khi học lên DP.

Nếu chuyển sang chương trình DP từ Lớp 11-12, học sinh sẽ có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề mà mình quan tâm, đồng thời trau dồi nền tảng vững chắc cho bậc đại học và nghề nghiệp tương lai. Chương trình DP được thiết kế để thử thách và truyền cảm hứng, cũng như khuyến khích học sinh trở thành những người học độc lập, có tư duy phản biện và những công dân toàn cầu có trách nhiệm.

