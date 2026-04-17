Từ hôm nay (17/4), hàng triệu người dân TP.HCM đón một tin rất vui

Tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân ngày 05/4, ngành y tế TP.HCM bước vào đợt triển khai thứ hai với quy mô lớn hơn. Đây là lần đầu tiên TP.HCM huy động đồng bộ hơn 100 bệnh viện cùng toàn bộ hệ thống y tế cơ sở để triển khai hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh trong cùng một thời điểm.

Hàng trăm bác sĩ đã đồng loạt có mặt tại 168 phường, xã, đặc khu để trực tiếp khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân ngay tại cộng đồng. Trong số 101 bệnh viện tham gia có 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện công lập của thành phố và 26 bệnh viện tư nhân, tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh rộng khắp từ công đến tư.

Theo kế hoạch, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của thành phố triển khai khám theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, tâm thần...

Trong khi đó, hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến. Khối bệnh viện tư nhân cùng các trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng độ bao phủ dịch vụ cho người dân.

Việc tổ chức các đợt khám chuyên khoa ngay tại cộng đồng giúp người dân giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại, đồng thời tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm từ tuyến đầu.

Đợt ra quân lần này cũng ưu tiên các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và nhóm nguy cơ cao. Đáng chú ý, hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung được triển khai tại 16 phường, xã dành cho phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại một số nhà máy, với sự tham gia của các bệnh viện như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu…

Song song với hoạt động khám bệnh, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu toàn bộ kết quả phải được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Sau khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận dữ liệu, phân loại theo nhóm nguy cơ, tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Cùng với đó, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ phát huy vai trò “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chủ động rà soát người dân thuộc nhóm nguy cơ, theo dõi sức khỏe và cập nhật thông tin y tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng để trạm y tế cơ sở trở thành điểm chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân.

Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát chuyên khoa ngay tại các khoa khám bệnh của các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Theo ngành y tế TP.HCM, đây là hoạt động duy trì thường niên, phấn đấu tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào dịp Ngày Sức khỏe toàn dân và các ngày lễ lớn. Thành phố hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện cho hơn 15 triệu dân, đồng thời bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất 1 lần/năm.

Theo Cổng thông tin điện tử ngành Y tế TP.HCM