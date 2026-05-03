HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình Phạm Kim Thành và Lục Hoa An, cùng SN 1991

Duy Anh |

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và ăn uống, bị cáo Lục Hoa An cùng đồng phạm đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhóm bị hại làm 1 người tử vong.

Ngày 17/4 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM (VKSND Thành phố) tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Che giấu tội phạm”, “Cố ý gây thương tích” do Lục Hoa An cùng đồng phạm thực hiện.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 17/11/2024, tại một quán ăn trên địa bàn Quận 8 (cũ), TPHCM, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền đền bù đất, các bị cáo đã xảy ra xô xát với bị hại Nguyễn Huy H.

Bị cáo Lục Hoa An sử dụng dao mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại; các bị cáo Phạm Kim Thành, Phạm Anh Hùng Dũng cùng một số đối tượng khác đã tham gia dùng hung khí, tay chân tấn công bị hại.

Hậu quả, bị hại tử vong do sốc mất máu cấp, nguyên nhân từ các vết thương xuyên thủng tim và phổi.

Sau khi gây án, các bị cáo bỏ trốn; một số đối tượng khác biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn giúp sức, che giấu, tạo điều kiện cho các bị cáo lẩn trốn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: VKS TPHCM).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng con người mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lục Hoa An và bị cáo Phạm Kim Thành (cùng sinh năm 1991) mức án tử hình về tội “Giết người”, các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 8 năm đến 11 năm tù về tội “Giết người”, từ 1 năm 8 tháng đến 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Mức án Hội đồng xét xử tuyên về cơ bản phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, xử lý 2.770 tài xế với cùng 1 lỗi vi phạm giao thông


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

khởi tố

bắt tạm giam

tử hình

che giấu tội phạm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại