CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, xử lý 2.770 tài xế với cùng 1 lỗi vi phạm giao thông

Duy Anh |

Cục CSGT thông tin, trong ngày 1/5, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra 2 chuyên đề lớn trên toàn quốc gồm: xe kinh doanh vận tải và vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, cảnh sát đã tiến hành kiểm soát hơn 50.000 phương tiện, phát hiện 2.770 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (nhiều hơn ngày 30/4, 259 trường hợp), trong đó, phần lớn là người điều khiển mô tô (2.614 trường hợp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn hát hiện nhiều lỗi vi phạm nguy hiểm khác như: Không có GPLX: 962 trường hợp; Không có đăng ký xe: 765 trường hợp; Có chất ma tuý: 1 trường hợp

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, xử lý 2.770 tài xế với cùng 1 lỗi vi phạm giao thông - Ảnh 1.

CSGT đồng loạt triển khai các tổ công tác xuyên ngày đêm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ (Ảnh: Cục CSGT).

Đối với xe kinh doanh vận tải: CSGT đã kiểm tra hơn 15.000 phương tiện (xe khách, xe tải, xe đầu kéo), xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm.

Các lỗi phổ biến bao gồm:Vi phạm tốc độ, dừng đỗ sai quy định; Chở hàng trong khoang hành khách; Quá tải, quá khổ, vi phạm làn đường.

Thực tế cho thấy, vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lỗi. Ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi mô tô, chưa chuyển biến rõ rệt. Vi phạm trong hoạt động vận tải tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ TNGT nghiêm trọng.

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, xử lý 2.770 tài xế với cùng 1 lỗi vi phạm giao thông - Ảnh 2.

Từ thực trạng trên, Cục CSGT đã phát cảnh báo tới tất cả người dân khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cảnh sát giao thông

CSGT

Vi phạm nồng độ cồn

vi phạm giao thông

cục CSGT

chính sách mới

quy định mới

phạt nguội

bộ công an

nghị định 168

