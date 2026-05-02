Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 20/4 vừa qua, Công an xã Thạch Khê tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Quang Tùng về việc: vào sáng cùng ngày, trong quá trình tắm biển tại bãi biển Thạch Hải (thuộc thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), ông Tùng bị kẻ gian cạy cốp xe máy và trộm 2 điện thoại di động và trên 3.3 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Công an xã Thạch Khê đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Đến ngày 22/4, qua công tác điều tra, Công an xã Thạch Khê xác định Nguyễn Xuân Phong, sinh năm: 2007, trú tại: phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, Phong khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên.

Công an xã Thạch Khê tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Xuân Phong (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an xã Thạch Khê ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phong về tội trộm cắp tài sản.

Qua vụ việc nêu trên Công an xã Thạch Khê thông báo đến toàn thể người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi tới các điểm vui chơi, giải trí, tập trung đông người phải cất giữ hoặc gửi tài sản, chìa khóa xe cho các cơ sở nhận ký gửi để đảm bảo an toàn.