Công an làm việc với shipper Nguyễn Đình Hảo về số tiền 7,5 triệu đồng

Duy Anh |

Sau quá trình điều tra, lấy lời khai, cơ quan công an xác định Nguyễn Đình Hảo đã sử dụng tiền thu hộ công ty để đánh bạc và hoang báo bị cướp.

Công an xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Đình Hảo (SN 2004), trú tại xóm Đa Văn Trung, xã Thuần Trung về hành vi liên quan đến đánh bạc và trình báo sai sự thật.

Nguyễn Đình Hảo là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu kiện.

Vào ngày 30/4, sau khi thu số tiền 7,5 triệu đồng từ khách hàng, Nguyễn Đình Hảo không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh bạc trực tuyến.

Sau khi đánh thua hết tiền, do lo sợ không có khả năng hoàn trả, Hảo nảy sinh ý định dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan Công an về việc mình bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản để đánh lừa cơ quan điều tra và che giấu hành vi vi phạm của mình.

Công an làm việc với shipper Nguyễn Đình Hảo về số tiền 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Hiến báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Quá trình làm việc, Nguyễn Đình Hảo tỏ ra lo lắng, đưa ra lời khai về việc bị 2 nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản.

Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn, bất thường.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là vụ việc được dàn dựng; Nguyễn Đình Hảo tạo hiện trường, dấu vết giả để đánh lừa cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, Nguyễn Đình Hảo khai nhận việc sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc và dựng chuyện bị cướp. Hiện, Công an xã Văn Hiến phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

