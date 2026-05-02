Ra quyết định bắt tạm giam công nhân Hoàng Trọng Tuân SN 1994

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân, sinh năm 1994, trú tại xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Trước thời điểm gây tai nạn, Tuân làm công nhân tại một khu công nghiệp và thuê trọ cùng vợ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Khuya ngày 26/4, Tuân điều khiển xe ô tô về nhà tại xã Đồng Hỷ.

Khi di chuyển trên đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng), do sử dụng điện thoại khi lái xe và thiếu chú ý quan sát, Tuân đã tông vào chị TTM (sinh năm 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng). Chị M. là công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác. Vụ va chạm khiến chị M. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Sau khi xảy ra sự việc, Tuân tiếp tục điều khiển xe cố ý vượt đèn đỏ tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Minh Cầu và di chuyển về xã Đồng Hỷ.

Đến sáng 27/4, Tuân đưa xe đến một gara ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng để sửa chữa phần xe bị hỏng do đâm va, nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã, phường có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét đối tượng.

Do vụ việc xảy ra vào đêm muộn, thiếu thông tin, nhưng với sự quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng và quần chúng nhân dân, đến ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn dẫn đến chết người và triệu tập Hoàng Trọng Tuân để làm việc, đồng thời tạm giữ chiếc xe ô tô liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.