Tử hình Nguyễn Văn Cường SN 1981

Nguyễn Văn Cường (Cường “Liều”) bị tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép hơn 36kg ma túy.

Ngày 29/9, báo Tiền Phong đưa tin TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Liều", sinh năm 1981, trú tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An) về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Đồng phạm đắc lực của Cường là Trịnh Quốc Đạt (sinh năm 1986, ngụ cùng địa phương) cũng bị tuyên phạt tử hình. Bảy bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án từ 17 năm 6 tháng tù đến tù chung thân.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/6/2023 đến 26/12/2024, Cường "Liều" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng gồm Trịnh Quốc Đạt, Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Tếu") và Nguyễn Văn Hùng để thực hiện 6 phi vụ mua bán trái phép hơn 36kg ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” lĩnh án tại toà. Ảnh: Báo Tiền Phong

Nguồn hàng được nhóm này thu gom trực tiếp từ 2 đối tượng người Lào ở khu vực biên giới. Sau đó, Cường thuê Sầm Đức Tài, Cao Thị Minh và đối tượng tên Mười vận chuyển ma túy vượt biên, đưa vào sâu trong nội địa tiêu thụ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Không chỉ trực tiếp mua bán, tháng 11/2024, Cường "Liều" còn nhận vận chuyển hơn 48kg ma túy cho người đàn ông tên Tâm (ở Lào) vào TP.HCM với tiền công hơn 1,4 tỷ đồng.

Cường thuê Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung đưa số ma túy này về khu vực ngã ba Lạc Thiện (tỉnh Hà Tĩnh) để gửi xe vào phía Nam. Đến ngày 1/12/2024, khi Trung đang chạy xe máy chở lô ma túy đi gửi thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ phiên toà cho hay, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội với tổng khối lượng ma túy tham gia mua bán, vận chuyển lên tới hơn 84kg, có tổ chức chặt chẽ và hoạt động xuyên quốc gia.

Tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Cường tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (tổng hợp hình phạt chung là tử hình); tuyên phạt Trịnh Quốc Đạt mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (với 31kg ma túy). Các bị cáo còn lại bị phạt từ 17 năm 6 tháng tù đến tù chung thân theo đúng tính chất, mức độ phạm tội.