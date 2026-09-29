HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố cựu giáo viên Bùi Thị Phú 64 tuổi và 5 người

Chi Chi
|

6 cựu giáo viên mẫu giáo bị khởi tố trong vụ lập khống hợp đồng giảng dạy ở Gia Lai.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng gồm: Bùi Thị Phú, 58 tuổi; Lê Thị Mỹ Tường, 32 tuổi; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 28 tuổi; Phùng Thị Lan Anh, 28 tuổi (cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai), Lê Thị Mịn, 63 tuổi (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Ra quyết định khởi tố cựu giáo viên Bùi Thị Phú 64 tuổi và 5 người - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CA Gia Lai

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2023 đến tháng 6/2025 tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai do Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Linh (nguyên Thủ quỹ), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định:

Mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng nêu trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne để rút tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm (các loại) và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này. Sau đó, các cá nhân thực hiện chuyển trả lại tiền lương đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng chi vào nhiều mục đích khác nhau cho nhà trường.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để, toàn diện theo đúng quy định pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hoàng Quang Biển SN 1969
Tags

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

báo mới

Phụ nữ

báo công an

tin hình sự

khởi tố

cựu giáo viên

khởi tố giáo viên

bắt giữ

bắt tạm giam

Hay độc lạ

công an

điều tra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại