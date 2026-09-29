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Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hoàng Quang Biển SN 1969

Chi Chi
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Hoàng Quang Biển là 1 trong 2 bị can có hành vi đổ thải hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) mới đây cho biết đã phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án hình sự, bắt tạm giam 02 bị can là Hoàng Minh Hậu (sinh năm 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (sinh năm 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hoàng Minh Hậu SN 1995 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Hoàng Minh Hậu. Ảnh: CA Lạng Sơn

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và vật liệu xây dựng khác được vận chuyển đến một số vị trí. Trong đó, hơn 126 tấn chất thải xây dựng đã được vận chuyển, đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh, tại khối Mai Pha, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Gây ô nhiễm môi trường. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Hoàng Minh Hậu SN 1995 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Hoàng Quang Biển, Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh. Ảnh: CA Lạng Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận chuyển, đổ, tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng tại Công ty TNHH Biển Anh hoặc các địa điểm khác có liên quan, cung cấp cho Cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Mọi thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

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