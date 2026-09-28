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Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản ở cửa hàng đồ điện: Bắt Trần Thị Ngọc Trâm 32 tuổi và người yêu

Chi Chi
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Trần Thị Ngọc Trâm và người yêu đã tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo.

Ngày 28/9/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra một cặp tình nhân chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi) trú tại xã Ea Ning và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi) trú tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Hòa và Trâm có tình cảm yêu đương từ nhiều năm nay.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, 2 đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường như: Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt được số cuộn dây điện trên, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-9, Công an xã Quảng Phú đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Điều đáng nói, tháng 6-2026 cả 2 đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an xã Quảng Phú thông báo cho những ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì đến trụ sở đơn vị ở số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú trình báo để được giải quyết theo quy định.

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