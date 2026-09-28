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Ra quyết định khởi tố giáo viên dạy lái xe ô tô Lê Xuân Vinh SN 1987

Chi Chi
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Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vinh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ mới đây cho biết, lợi dụng danh nghĩa giáo viên của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương, Lê Xuân Vinh đã nhận tiền và hồ sơ đăng ký học lái xe ô tô của 12 cá nhân rồi chiếm đoạt tổng số tiền 126 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vinh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận và xác minh tin báo liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, Công an xã Đông Thành đã tiến hành xác minh các thông tin có liên quan.

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 28/2/2026 đến ngày 19/5/2026, Lê Xuân Vinh, sinh năm 1987, trú tại thôn Phố Ấp, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ, nguyên giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương, địa chỉ tại KDC Phú An, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, đã sử dụng danh nghĩa của Trung tâm để thực hiện hành vi gian dối.

Ra quyết định khởi tố giáo viên dạy lái xe ô tô Lê Xuân Vinh SN 1987 - Ảnh 1.

Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Phú Thọ

Cụ thể, Vinh nhận tiền và hồ sơ đăng ký học lái xe ô tô của 12 cá nhân, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 126 triệu đồng. Việc sử dụng danh nghĩa giáo viên của cơ sở đào tạo lái xe để tạo lòng tin, nhận tiền và hồ sơ của người có nhu cầu học lái xe là thủ đoạn được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Vinh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Thành khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến học lái xe và các dịch vụ khác; chủ động kiểm tra thông tin về cá nhân, cơ quan, tổ chức trước khi giao tiền hoặc cung cấp hồ sơ. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

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