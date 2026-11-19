TAND TPHCM tuyên phạt tử hình Lý Quý Lộc về tội giết người sau khi bị cáo sát hại người tình và con riêng của nạn nhân, đồng thời lĩnh thêm 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, ngày 19/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lý Quý Lộc (33 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TPHCM) tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

Báo Công an TP.HCM dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, chị Lê Thị T. (SN 1983) và anh Trương Văn Th. (SN 1983) từng là vợ chồng, có một con chung là cháu Trương Quang Ph. (SN 2017). Tháng 8/2024, hai người thuận tình ly hôn, cháu Ph. được giao cho chị T. trực tiếp nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, chị T. và con tiếp tục sống tại nhà ở phường Hòa Lợi, TPHCM. Khoảng tháng 10/2024, chị T. phát sinh quan hệ tình cảm với Lương Quí Lộc và chung sống với nhau tại nhà chị T.

Bị cáo Lý Quý Lộc. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 5 giờ ngày 21/2/2025, sau khi tan ca làm đêm tại Bệnh viện Đa khoa Tín Đức, Lộc về đến nhà chị T. Khi cả hai vào phòng ngủ, chị T. không đồng ý quan hệ tình dục và đề nghị chia tay để quay lại với chồng cũ. Tức giận, Lộc dùng hai tay bóp cổ chị T. khoảng 5 phút khiến nạn nhân tử vong.

Thời điểm này, cháu Ph. đứng trước cửa phòng ngủ chứng kiến sự việc. Lo sợ cháu bé tố giác hành vi phạm tội, Lộc tiếp tục dùng hai tay bóp cổ cháu Ph. đến chết, sau đó kéo thi thể cháu sang phòng ngủ riêng.

Sau khi ra tay với mẹ con chị T., Lộc xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại với ý định tự tử. Khi đi ngang phòng cháu Ph., nghĩ cháu bé vẫn còn sống, Lộc dùng dao tấn công cháu bé. Lộc biết cháu đã tử vong nên sang phòng chị T., dùng dao tự đâm, rạch vùng cổ của mình để tự sát rồi nằm ôm thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, do mất máu nhiều và đau rát ở vết thương, Lộc quyết định đến bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi, lo không có tiền chữa trị, Lộc lục túi xách của chị T., lấy 3 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và một đôi bông tai bằng kim loại màu trắng, tổng trị giá 39 triệu đồng. Số nữ trang này do Lộc khai đã mua tặng chị T. trước đó.

Sau đó, Lộc điều khiển xe máy đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời chủ động xin đầu thú với Công an và giao nộp toàn bộ số nữ trang đã lấy.