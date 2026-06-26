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Tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh

Hoàng Thọ
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TAND tỉnh Tây Ninh tuyên tử hình Nguyễn Cao Bằng về hành vi sát hại 3 người trong gia đình người tình, gây rúng động dư luận địa phương.

Sáng 26/6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội Giết người và 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Ngoài ra, tòa buộc Bằng bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 1,1 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt tính mạng của 3 người, trong đó có người chưa thành niên, gây đau thương cho gia đình các nạn nhân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.

Tử hình kẻ Giết người sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Cao Bằng tại phiên tòa.

Phiên tòa được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, do ông Trần Quốc Khánh, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Tây Ninh, làm Chủ tọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Bằng và chị T. thuê nhà trọ tại xã Hậu Thạnh để chung sống như vợ chồng. Đến tháng 3/2026, chị T. chuyển về nhà mẹ ruột là bà Đ. ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh để mở quán ăn. Trong thời gian này, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn và không còn sống chung.

Khoảng 18h ngày 19/5/2026, sau khi uống rượu, Bằng mang theo dao đến khu vực gần quán ăn của chị T. Khi thấy một người đang lắp đặt camera cho quán, hắn lớn tiếng chửi bới và đuổi người này đi. Chứng kiến sự việc, chị T. và bà Đ. phản ứng lại.

Bực tức, kẻ này cầm dao lao vào đâm bà Đ. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, bị cáo tiếp tục tấn công và sát hại chị T.

Tử hình kẻ Giết người sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Phiên tòa được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh.

Lúc này, B. (con riêng của chị T.) từ trong nhà chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, B. bị ngã xuống nền gạch và bị Bằng đâm trọng thương. Mặc dù nạn nhân liên tục van xin, Bằng vẫn tiếp tục tấn công đến khi B. bất tỉnh.

Tưởng B. đã tử vong, Bằng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân tỉnh lại và chạy về hướng Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh để cầu cứu, Bằng quay lại lấy kéo rồi đuổi theo tấn công thêm nhiều nhát, khiến B. tử vong.

Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn. Đến khoảng 22h cùng ngày, hắn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

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Tags

giết người

Nguyễn Cao Bằng

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