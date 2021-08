Từ Hi Thái Hậu có khuyết điểm đầy xấu hổ gì mà phải mang "giày hoa bồn"?

Giày hoa bồn là một loại giày thêu hoa có đế cao của người dân tộc Mãn, loại giày mà các quý phi sử dụng trong những phim truyện ở triều đại nhà Thanh. Vì phần đế được thiết kế như bồn hoa nên gọi là giày hoa bồn. Đế gỗ có thể cao từ 5-10cm, có đôi còn cao tới 14-16cm, và cao nhất là 25cm.

Giày hoa bồn. Ảnh: Sohu

Giày hoa bồn không chỉ có chức năng tăng chiều cao, mà còn có một tác dụng nữa. Trước tiên, ta đặt ra nghi vấn, tại sao người Mãn thời nhà Thanh lại mang giày hoa bồn?

Một cách giải thích được công nhận thỏa đáng nhất chính là: Người phụ nữ xưa có quan niệm thẩm mĩ về bàn chân nhỏ "ba tấc kim liên".

Đến thời nhà Thanh, tư tưởng này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lối hình thành quan niệm về cái đẹp của người nhà Thanh. Mặc dù không bó chân như phụ nữ người Hán, nhưng phụ nữ nhà Thanh cũng bắt đầu cho rằng chân to là xấu, chân nhỏ mới đẹp.

Sau khi tiếp nạp tư tưởng thẩm mỹ của người Hán, để bản thân xinh đẹp hơn, phụ nữ người Thanh đã phát minh ra kiểu giày đế cao để có thể giấu chân trong váy dài, ít ai có thể phát hiện được.

Bàn chân của Từ Hi Thái Hậu khá là to nên bà luôn mang giày hoa bồn. Nếu không mang giày hoa bồn, bà sẽ giấu chân vào trong váy để không lộ ra nhược điểm của mình.

Từ Hi Thái Hậu đi dày hoa bồn là để che đi đôi bàn chân của mình. Ảnh: Sohu

Những thời điểm quan trọng như chụp hình, Từ Hi Thái Hậu một là sẽ giấu chân đi, hai là chỉ để lộ phần đế giày hoa bồn. Trong vô số những bức hình, rất khó để tìm ra bức ảnh nào mà Từ Hi để lộ chân mang giày bình thường ra ngoài.

Chân dung Từ Hi Thái Hậu. Ảnh: Sohu

Quan niệm thẩm mỹ về bàn chân nhỏ của phụ nữ thời Minh Thanh rất thịnh hành. Mã Hoàng Hậu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, từ nhỏ không phải sinh ra trong chốn quyền quý, không được bó chân nên bàn chân rất to. Sau này trở thành Hoàng hậu, bà thường giấu chân mình đi, nhưng có lúc vô ý để lộ ra ngoài và bị nhìn thấy, từ đó mới có cách gọi "Lộ Mã Cước" – Lộ bàn chân ngựa.

Chân dung Từ Hi Thái Hậu. Ảnh: Sohu

Qua những bức hình, mọi người có thể thấy đế giày hoa bồn của Từ Hi Thái Hậu không giống như chiếc giày bình thường của những người phụ nữ khác. Bên trên giày của Từ Hi được đính rất nhiều trân châu bảo ngọc. Những viên đá quý này được bà rất yêu thích và coi như bảo bối. Những chiếc giày của Từ Hi cũng đủ thể hiện phần nào cuộc sống xa hoa, phú quý của bà.

Bàn chân của Từ Hi khá lớn và bà cho rằng đây là khuyết điểm xấu xí, nếu để lộ ra thì sẽ bị chê cười. Vậy nên, Từ Hi rất thích mang giày hoa bồn, như thế thì đôi chân to sẽ được giấu trong váy, không bị nói là "Lộ mã cước".